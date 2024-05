Alghero accoglie le “Strade sarde” A Olbia c’è il Memorial Mario Cervo 

Per una volta in copertina nella domenica ciclistica non vanno le categorie agonistiche/giovanili ma i Master, impegnati nella “Andalas-Strade Sarde”. E non perché la gara organizzata dalla Cannedu Ittiri assegni i titoli regionali di Granfondo, ma perché le potenzialità della corsa che scatterà alle 9 dai Bastioni Colombo, ad Alghero (dove è posto anche l’arrivo e il “villaggio”), ha le potenzialità per diventare un prodotto ciclistico sardo molto intrigante e attrattivo. Per questa prima edizione allungata a 139 km con nove settore “speciali” e 2420 metri di dislivello, sono arrivati poco più di 120 corridori e un due volte campione del mondo, Gianni Bugno, a fare da testimonial. Oltre alla prova principale, c’è anche la ciclopedalata non competitiva da 50 km (anche con le e-bike o le gravel).

I giovani

È ricca di tradizione anche la corsa che si disputa oggi a Olbia, il 26° Memorial Mario Cervo, organizzato in due prove dalla Terranova-Fancello Cicli con ritrovo alle 8 nella sede sociale di via Nepal. Allievi e Juniores disputeranno 57,2 km (il via alle 9), gli Esordienti (e Donne Allieve) 28,6 dalle 11, sul medesimo tracciato che i più grandi percorreranno due volte.

RIPRODUZIONE RISERVATA