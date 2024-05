Alghero accoglie il mondo 

Tra una settimana, ad Alghero, si aprirà il 21º Rally Italia Sardegna, 6º round del Campionato del Mondo Wrc Fia che sbarca nell’Isola per un appuntamento motoristico di tale blasone e portata da poter essere secondo solo alla Formula1. Per questo uno dei temi più caldi nella conferenza stampa di presentazione svoltasi ieri a Roma nella sede dell’Automobile Club d’Italia, che organizza il Ris con il supporto della Regione, è stato il far sì che il rally mondiale tricolore rimanga sulle ineguagliabili - per bellezza e tasso tecnico - speciali sarde.

Il contratto col promoter del Wrc blinda la Sardegna fino al 2025, però la concorrenza non manca e le ambizioni del Rally Roma Capitale, che vorrebbe il Wrc all’ombra del Colosseo, non sono un segreto. Ma semmai si raddoppia, come in F1, non si lascia. «Le prove sarde sono un’assicurazione sulla vita, garantiscono un posto nel Wrc», ha ribadito il presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani. «La Regione ha contribuito sostanzialmente a sostenere oneri e costi, da soli non sarebbe stato possibile. La Sardegna ha riconosciuto subito il valore del Ris e si è impegnata costantemente noi per realizzarlo e farlo crescere fino ad oggi».

E se a Roma, oltre a Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Aci Sport Spa e di Ac Sassari - che ha ricordato l’indotto generato dal Ris e ringraziato istituzioni e forze dell’ordine -, Antonio Turitto, general manager del Ris, e Mario Conoci, sindaco di Alghero, c’era anche il neo assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, sembra proprio che la collaborazione continui. «La Sardegna è una delle regioni meno turistiche d’Italia, decima. Vogliamo ampliare la stagione e la Regione ha scelto che lo sport come volano. Ci aspettiamo belle immagini dai media, come già in passato, che rendano al massimo l’investimento promo pubblicitario effettuato per la nostra isola che ci aspettiamo di mantenere a lungo nel tempo».

La gara

Su deroga Fia, il Ris 2024 che si corre dal 30 maggio al 2 giugno sperimenta una versione compatta, 16 prove e ben 260 km cronometrati in 48 ore. Giovedì 30 la parata, venerdì 31 lo shakedown e, alle 13.30, la partenza da Alghero della gara che si chiuderà domenica 2 con l’arrivo e le premiazioni (15.30). Se i tempi saranno più ristretti, gli equipaggi saranno invece extralarge, ben 87 (18 Junior e 43 prioritari, 21 italiani tra cui 8 sardi) da 34 nazioni, «nessuno è rimasto fuori grazie agli accorgimenti studiati con la Fia», ha precisato Turitto, che ha annunciato anche l’installazione di telecamere e sensori per la sicurezza del pubblico.

