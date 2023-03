Alghero, 22 luglio Biagio Antonacci  live al Maria Pia 

Sarà Biagio Antonacci, uno degli interpreti più amati, apprezzati e dinamici della musica italiana ad inaugurare i grandi eventi estivi della Riviera del Corallo con il concerto in programma all’arena Ivan Graziani di Maria Pia sabato 22 luglio 2023.

“Se io, se lei”, “Iris”, “Quanto tempo e ancora”, “Non vivo più senza te”, “Sognami” sono canzoni che hanno segnato un’epoca, che hanno anticipato scavalcato e animato il millennio, che risonano nella quotidianità perché le cantano tutti e tutti le conoscono, che raccontano storie di donne e uomini prima adolescenti e poi cresciuti nel segno della musica di Biagio Antonacci.

Il primo evento della nuova stagione “Alghero Experience” è griffato Insula Events (ft Friends & Partners). Prevendite già aperte sui circuiti Ticket One, Box Office Sardegna, Sardegna Ticket e Ticket Sms.

Dopo il grande successo dei concerti della scorsa estate - on stage Litfiba e Gianna Nannini - Insula Events torna sulla Riviera del Corallo con un nuovo grande nome della musica, catalizzatore d’attenzione e di passione per ben tre generazioni di fan e pronto a far sognare e ballare l’arena Ivan Graziani in un dei concerti più attesi dell’estate isolana e algherese. «Sarà un'altra estate di grande spettacolo e divertimento assicurato per tutti i gusti», precisa il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, «decine le novità che prestissimo saranno anticipate al grande pubblico per una stagione che promette enormi emozioni e spettacoli di qualità».

