Alghero, 10 agosto: Manu Chao in concerto 

L’annuncio a sorpresa, ieri mattina: Manu Chao sarà la guest star di AlgheroExperience, il cartellone confezionato da Comune e Fondazione per animare la lunga estate nella Riviera del Corallo. Il cantautore francese naturalizzato spagnolo si esibirà all’anfiteatro Ivan Graziani il 10 agosto nell’ambito della nuova edizione dell’Alguer Summer Festival organizzato da Shining Production. È stato il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, a darne notizia: «Siamo orgogliosi di ospitare un artista del calibro di Manu Chao ad Alghero, una figura iconica della musica mondiale che con la sua arte ha saputo abbattere confini e unire culture. Il suo concerto non è solo un evento musicale», ha tenuto a precisare, «ma una importante occasione culturale per la nostra città: un momento di condivisione, apertura e riflessione su temi universali come la solidarietà, l’inclusione e la libertà. La presenza di Manu Chao testimonia la forza di Alghero e conferma il ruolo centrale della Fondazione nel promuovere una cultura viva e profondamente connessa al mondo».

La sua musica, un mix ibrido di colori, suoni, stili e lingue, spazia dal reggae, alla salsa, passando per il rock and roll, il punk e la chanson francese. Nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti da migliaia di persone che con lui condividono musica e ideali. Manu Chao compare anche in “A me mi piace”, nuovo singolo di Alfa (atteso ad Alghero l’8 agosto), già diventato la hit dell’estate, brano ispirato al ritmo di “Me Gustas Tu”. Sotto le stelle di Maria Pia sarà una festa: da “Mala Vida” a “Clandestino”, passando per “Próxima Estación: Esperanza” fino all’ultimo album “Viva Tu”.

