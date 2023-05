Algeria, silenzio di Stato e il “furto” del mare sardo  

Un blitz in piena regola sul quale, dopo cinque anni di vigenza di quel decreto algerino, si registra il nulla di fatto, visto che il governo italiano si è limitato a contestare, con grave ritardo, tale decreto, in sede Onu, ma non ha poi fatto niente per impugnarlo realmente. Anzi, qualcosa il parlamento, anche in quel caso con pregiudizievole ritardo, lo ha fatto: il 14 giugno del 2021 ha approvato una legge per l’istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Sarebbe dovuta essere la risposta all’Algeria. Da allora sono passati quasi due anni e nessun governo, da quello Draghi a quello Meloni, ha messo in campo nemmeno una timida proposta di deliberazione da proporre al Capo dello Stato per istituire la Zona Esclusiva italiana, come estremo tentativo per fermare l’invasione algerina. La parola d’ordine sulla vicenda, da Palazzo Chigi al colle più alto di Roma, è tacere.

Molto di più che un caso di Stato, trattato con una subalternità che mette spalle al muro qualsiasi minima dignità istituzionale italiana, calpestata con salamelecchi di facciata in cambio di qualche miliardo di metri cubi di metano pagati a caro prezzo. Ora che anche l’ultimo progetto di connessione energetica tra la sponda opposta del Mediterraneo e la Sardegna appare naufragato emerge in tutta la sua evidenza una verità innegabile: non solo l’Isola, ancora una volta, è stata ingannata, ma soprattutto perde su tutti i fronti, a partire dalla surreale potestà statuale dell’Algeria davanti alle coste sarde. Non ci sono mezze misure per descrivere lo scippo del mare sardo: con un decreto presidenziale del marzo 2018, il Presidente della Repubblica di Algeria aveva imposto una Zona Economica Esclusiva di ben 200 miglia dalle proprie coste, ovvero la massima estensione consentita dalle norme internazionali sul diritto del mare. In pratica, il governo di Algeri, con quell’atto unilaterale trasmesso e ratificato dall’Onu, ha istituito un nuovo confine delle proprie acque territoriali, estendendole per ben 370 km dalle sue spiagge, sino a traguardare le coste sarde, da Teulada a Bosa.

È vietato pronunciare persino la sigla: ZEE. La Zona Economica Esclusiva dell’Algeria, imposta a colpi di decreto presidenziale sulle coste occidentali della Sardegna, è un tabù di Stato. L’ordine dell’Eni ai Palazzi di Roma è perentorio: guai a parlare del tema più scottante dei rapporti tra l’Italia e lo Stato più ricco, più potente e più armato del nord Africa, l’Algeria. La disposizione è esplicita: abbassare il capo, mai mettere in discussione la più spregiudicata azione messa in campo da uno Stato straniero, dal dopoguerra ad oggi, sui confini marittimi delle coste italiane. In pratica, per dirla senza sotterfugi, l’Italia ha abdicato, nella forma e nella sostanza, a difendere le acque internazionali davanti alla Sardegna per consentire, agevolare e alla fine assecondare le scorribande algerine nelle acque internazionali.

Un «caso» di Stato

Blitz con scippo

Draghi & Meloni

Silenzio assoluto. Le visite reciproche tra Algeri e l’Italia si sono alternate con frequenza inusuale, ma nessuno ha osato porre il problema del mare sardo. Anzi, ad Algeri, sia Draghi prima che la Meloni dopo, della questione confini marittimi, hanno scelto di non affrontarla nemmeno per errore. In ballo ci sono le «elemosine» di metano in più dall’Algeria, barattate in cambio della sovranità sulle acque davanti alla Sardegna.

Mare di gas

Non una zona economica esclusiva per caso: così come l’Eni anche l’Algeria conosce perfettamente la stratigrafia di quei tratti di mare. Il dossier del resto era rimasto blindato e in poche mani sino a quando non lo ha pubblicato lo scorso anno l’Unione Sarda facendo emergere un contenuto “esplosivo”: nel sottosuolo marino, quello "scippato” dall’Algeria, c’è un vero e proprio mare di gas. Una rivelazione energetico-economica finita nei dossier più delicati, quelli degli addetti all’intelligence e alla security, in pratica i servizi segreti, quelli militari e finanziari.

Scippo miliardario

La partita del “furto” delle acque davanti alla Sardegna è racchiusa in pochi dati: nel bacino del “mare sardo” sono stimati 51 trilioni di metri cubi, le riserve di gas naturale algerino accertate sono di circa 160 trilioni di metri cubi. In pratica, se l’Algeria con 160 trilioni di metri cubi di potenzialità estrae 86,2 miliardi di metri cubi all’anno di gas, significa che il potenziale dell’area a mare, oggetto dello studio americano, è pari a 28,6 miliardi di metri cubi all’anno, più di quanto la stessa Algeria ne esporti attualmente attraverso tutti i suoi metanodotti, nel 2019 erano 26,7 miliardi di metri cubi. Un dato che lascia comprendere l’entità dello “scippo”, oltre la questione strategica della sovranità su quel tratto di mare così rilevante.

Ingannata e abbandonata

La vicenda della zona economica esclusiva dell’Algeria conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, l’esistenza di un vero e proprio scacchiere di potere che ruota intorno all’Isola, che risulta, però, sempre e totalmente succube ed esclusa da qualsivoglia beneficio, anzi, sfruttata e abbandonata a se stessa. Ora, con il nuovo schiaffo, con la nuova retromarcia sul progetto Galsi, quello dell’idrogeno, la Sardegna appare ancora più bistrattata, con azioni tutte ad uso e consumo dei potentati statali e non solo. Il nuovo voltafaccia sul «Galsi Hydrogen Ready» conferma che l’Eni continua a bloccare ogni iniziativa in grado di contrastare in qualche modo il proprio monopolio. In questo caso, però, lo ha fatto con una repentina giravolta tale da far rimediare a Palazzo Chigi una pesante cappa di inaffidabilità rispetto alle questioni energetiche sarde e non solo, tradendo in pochi mesi i pomposi annunci di giubilo delle forze politiche di governo, cancellando ogni speranza per una soluzione seria della vertenza energetica della Sardegna. Restano, dunque, pesanti i quesiti sulla sovranità nel mare della Sardegna: per quale motivo l’Italia da cinque anni non ha fatto un solo passo concreto per bloccare l’avanzata dell’Algeria nel mare internazionale davanti alle coste della Sardegna? Un elemento è certo: la Sonatrach, la società di Stato algerina che si occupa di gas e petrolio, ha stretto un patto di ferro proprio con l’Eni e la francese Total per le prospezioni in quel tratto di mare scippato alla Sardegna, all’Italia e alle acque internazionali. Un accordo “segreto”, alla faccia della Sardegna e dei sardi.

