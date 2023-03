Algeria, il presidente Tebboune spinge di nuovo sul Galsi 

In un’intervista all’emittente araba Al Jazeera, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune è tornato a parlare del progetto Galsi, al centro degli accordi dello scorso gennaio tra il governo italiano e lo stato magrebino. Algeri e Roma, secondo Tebboune, avrebbero deciso di sovvenzionare l’opera vista la mancanza di interesse da parte di Bruxelles.

Il nuovo gasdotto Algeria-Sardegna-Italia, che sarebbe compatibile anche con l’idrogeno, torna alla ribalta. Non è la prima volta che il capo dello stato algerino spinge sul dossier energetico: il Galsi è un progetto a cui l’Algeria tiene molto.

Già tre mesi fa il presidente algerino aveva detto che «è un progetto importante che fa dell’Italia distributore di energie per tutta l’Europa». Dopo vent’anni dal progetto originario, quello che vide la Sardegna protagonista anche sul piano societario della compagine internazionale, la storia energetica dell’Isola e dell’Europa riparte proprio da quella connessione intercontinentale.

Secondo Tebboune, il nuovo gasdotto Algeria-Italia partirà dalla costa orientale del paese e approderà in Sardegna e ci sarebbero degli studi in corso sulla fattibilità dell’opera. È esattamente il tracciato del progetto Galsi. Il condotto sottomarino di 832 km, abbandonato otto anni fa, avrebbe dovuto collegare il porto algerino di Koudiet Draouche, nel nord-est, a quello di Porto Botte, Sardegna sud-occidentale. E da lì tagliare in diagonale tutta l’isola (il che implica costruire una dorsale nell’unica regione italiana che non ha una dorsale del gas, per poi rituffarsi in mare a Olbia, dribblare l’arcipelago toscano e approdare a Piombino.

«Sarà un metanodotto diverso da quelli che già esistono, perché riguarda il trasporto di gas, idrogeno, ammoniaca ed elettricità», ha precisato Tebboune. Il progetto consentirebbe all’Algeria di restare interlocutore energetico dell’Europa anche dopo la transizione ecologica.