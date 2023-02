Algarve, ganna beffato due volte 

Il fatto che a beffarlo sia stato il suo compagno di squadra alla Ineos Grenadiers, il colombiano Dani Martinez, non è una grande consolazione. Filippo Ganna ha chiuso al secondo posto la Volta ao Algarve, in Portogallo, per 2”. L’ultima tappa, che doveva essergli favorevole, una crono individuale di 24,4 km a Lagoa, lo ha visto invece terzo, a 10 secondi dallo svizzero Stefan Kung (Groupama-Fdj) e a 6 dal francese Remi Cavagna (Soudal-QuickStep).

Andalusia

Alla Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol, successo finale di Tadej Pogacar. Lo sloveno della Uae Emirates si è aggiudicato tre tappe su cinque e ha preceduto in classifica generale il basko Mikel Landa di 1’18 e di 1’232 il colombiano Santiago Buitrago (entrambi della Bahrain). Nell’ultima tappa, Otura-Alhaurín de la Torre di 184,3 km, successo dello spagnolo Omar Fraile (Ineos) davanti agli italiani Alessandro Covi (Uae) e Andrea Pasqualon (Bahrain)

