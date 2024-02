Alfredo Barrago “Una vita da mago”  

Domenica alle 19.30 al Maria Carta di Villaspeciosa prosegue la “Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2024” nell’ambito del più ampio progetto “Arte & Sostenibilità” organizzato da Abaco Teatro. Il palco sarà dedicato al camaleontico Alfredo Barrago con il suo spettacolo “Una vita da mago”. Una serata sorprendente per grandi e piccini dove la magia, i sogni e le illusioni diventano realtà trasportando il pubblico in un mondo dove ogni limite razionale è superato, dove le leggi della fisica sono sconvolte, dove è possibile far accadere tutto quello che può essere immaginato. Il cagliaritano, 59 anni, è uno fra i maghi più quotati al mondo, considerato un fuoriclasse della magia. Si esibirà per oltre un'ora con numeri originali mai visti prima! Il pubblico vivrà un'esperienza surreale con illusioni, manipolazioni, invenzioni e mentalismi.