Alfonsina che vendica le donne Applausi lunghi cinque minuti 

Cinque minuti di applausi, con Fabio Marceddu al centro della scena, abito nero su sfondo nero. Niente di liberatorio nè consolatorio: “Alfonsina Panciavuota”, prodotta dal Teatro Dellarmadio con la regia di Antonello Murgia (chiamato dall’attore sul palco per raccogliere l’ovazione del pubblico), è una favola a tinte scurissime che colpisce nel profondo. La fantasia pesca nella realtà lasciando un senso di impotenza perché tutto è già avvenuto, e quel che è successo non è più riparabile, anche se l’irreparabile lascia un debole finale di speranza.

Non c’era un posto libero sabato sera a Casa Saddi per una serata che era quasi una prima, visto che lo spettacolo è rimasto fermo quattro anni alla vigilia della tourneè nazionale. Nel frattempo è stato tradotto in spagnolo e in inglese, pronto per nuovi orizzonti. Ma il festival “Storie di donne donne che fanno la storia”, promosso da Mezcla intercultura, lo ha voluto a tutti i costi.

Soprusi

Nella Sardegna del secondo dopoguerra si sviluppa la vicenda umana di Alfonsina Panciavuota, classe 1932, ultima di nove figli, venduta a 10 anni come serva al padrone della miniera. Quattro anni di soprusi segnano la sua vita. Eppure, al dolore della servetta - come la chiamano il prete, lo zio, il mezzadro che abusano di lei senza vergogna, con la consapevolezza delle tre sorelle padrone di casa - non seguirà la rassegnazione. Anzi, è potente in lei la voglia di cambiare il proprio destino. Bastano tre semplici mandate di chiave, al contrario.

Fabio Marceddu affronta la storia di una delle tante “pance vuote” di quegli anni, costruendo un personaggio capace di parlare direttamente alle coscienze di un pubblico che non ha più memoria di quando “i figli si vendevano come bestie” perché erano troppi: per salvarli, si diceva, in realtà era per salvarsi. Nasce così un viaggio alla scoperta della parte peggiore della nostra società che conosciamo, tra bisbigli e sussurri.

Vendicatrice

Ed eccola Alfonsina, la vendicatrice degli ultimi, una donna che è tutte le donne che nei secoli hanno sopportato, e sopportano, in silenzio la subalternità imposta della loro condizione femminile, lasciando andare la propria libertà di scegliere. Incinta, e derisa, e abbandonata, vuole scappare per vivere il suo sogno d’amore con Efisio, quattro anni più grande di lei, alla guida delle rivolte dei minatori per il salario. Suo malgrado si trova davanti al bivio di una storia che è la Storia, e decide. Quando si accorge cosa ha fatto, permettendo quel che sarà fatto, sviene. Perché era pur sempre una ragazzina. Ma il finale è amaro, i protagonisti non vissero felici e contenti, anche se Alfonsina in qualche modo ce la farà.

Nato nel laboratorio di drammaturgia di Francesco Niccolini, lo spettacolo di Fabio Marceddu racconta il passato con durezza ma non rinuncia alla battuta che strappa il sorriso senza abbassare mai la tensione, in un equilibrio perfetto. I cinque minuti di applausi sono stra meritati.

