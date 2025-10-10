VaiOnline
Volley.
11 ottobre 2025 alle 00:17

Alfieri e Dolianova, esame da grandi 

Capo d’Orso Palau e Pan Alfieri Cagliari di nuovo a braccetto nella serie B1 femminile di volley, non accadeva dalla stagione 2017-18. Oggi in campo per la prima giornata. L’Alfieri debutta al Pala Coni B (ore 16) con l’Academy Volpiano, quarta nella scorsa stagione, che riparte con una formazione di giovanissime guidate da Daniele Sciarrotta, secondo allenatore della nazionale Under 21 femminile campione del mondo.

La rinnovata Capo d’Orso va in trasferta a Mondovì, avrà di fronte una squadra retrocessa dalla A2, rivoluzionata e ringiovanita, con un tocco di esperienza di due ex, Francesca Bosso ed Anna Aliberti.

Serie B2 femminile

Esordio casalingo, stasera per le tre squadre sarde, La Smeralda Ossi, Phi Volley La Maddalena e Quadrifoglio Portotorres. Quest’ultimo è atteso con curiosità al debutto in un campionato nazionale, al Palasport (ore 15) ospita il Frascati. Il Phi Volley attende al Palazzetto di Via Lamarmora (ore 17,30) il Priverno, retrocesso nella scorsa stagione e ripescato. Al Palasport di Ossi, alle 15, La Smeralda gioca con la neopromossa Volley Friends Roma.

Serie B maschile

Altro debutto, l’ambiziosa Vega Volley Dolianova si presenta al pubblico del palasport di via Matteotti. Alle 15,30 prima sfida con la Lazio, squadra che conosce bene la categoria.

