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09 maggio 2026 alle 00:46

Alfieri, battere Novara per centrare la salvezza 

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L’ultima giornata della serie B di volley, oggi, è un misto di differenti stati d’animo. La gioia della Phi Volley La Maddalena per i playoff, la sofferenza e la speranza di Alfieri e Vega Dolianova, l’arrivederci alla categoria di Quadrifoglio Porto Torres e La Smeralda Ossi.

In B1 femminile La Pan Alfieri non ha alternative. Al Pala Coni (ore 16) deve battere il Novara con tre punti, per poi sfidare le stesse piemontesi ai playout. Con la vittoria si salva se Chieri non fa punti. Ultima trasferta per la Capo d’Orso Palau con Villa Cortese che lotta per la A3.

In B2 femminile, raggiunti i playoff la Phi Volley è arbitro della promozione diretta. Al Palazzetto di Via Lamarmora (ore 15) arriva la capolista Santa Lucia Roma, a cui basta un punto per il salto in B1. Ultima partita interna per le retrocesse La Smeralda con la Fenice Roma, e per il Quadrifoglio con il Volley Roma.

In B maschile alla Vega Dolianova serve un punto per mettersi al sicuro senza attendere altri risultati. Nella Palestra di Corso Matteotti (ore 16) arriva il Sorrento, già qualificato ai playoff.

Serie C

Match point nella finale femminile. Il Cus Cagliari cerca il secondo successo con l’Aquila, che al Pala Longino (ore 17) tenta di allungare la sfida alla bella. Primo round della finale maschile, a Sa Duchessa (ore 18) di fronte Cus Cagliari e Time Out Olbia.

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