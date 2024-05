Alfieri agli esami di riparazione 

LA Pan Alfieri perde ancora con l’Ariete Prato, in Toscana termina come sabato al Pala Cus, 3-0 (25-12, 25-12, 25-23). Garadue della prima fase dei playoff della B2 femminile di volley manda in finale Prato, per l’Alfieri c’è un’altra possibilità. Sabato gioca l’andata, a Cagliari, della doppia sfida con la perdente tra Torre Annunziata e Caltanissetta, in campo oggi. In garauno ha vinto la squadra campana 3-1.

Approccio alla partita non incoraggiante con i primi due set praticamente non giocati. Nel primo sul 22-8 per Prato c’è stata un accenno di reazione seppure tardivo. Stessa musica nel secondo, con Prato mai in affanno. Va sottolineato che nella squadra del coach Andrea Loi, oltre Orro assente per infortunio, Gulino e Moss non erano al top per precedenti acciacchi. Si è visto un cambio di passo nel terzo set, quando l’Alfieri per due volte è passato a condurre (14-13 e 18-17). E’ rimasta in partita sino al 23-23 ma sul primo match point del Prato un attacco out ha messo la parola fine. La Pan Alfieri ha quattro giorni per riordinare le idee e ritrovare cattiveria e determinazione.

