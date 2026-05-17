Alfieri, a novara vittoria di cuore 

Ha vinto la Phi Volley La Maddalena, e mette un piede in B1 femminile. Ha vinto la Pan Alfieri e si aggrappa alla stessa B1. E ha vinto anche il Cus Cagliari che sale in B2 femminile. Per il volley è stato un weekend felice, ma non è ancora finita.

B1 femminile

Pan Alfieri con cuore e grinta. Ha vinto 3-2 a Novara (25-17, 16-25, 25-12, 19-25, 17-19) l’andata dei playout rimontando un set di svantaggio, annullando due match point e chiudendo al terzo in suo favore con un attacco out del Novara. Brividi nel quarto set, da +5 a 18-18, poi il break di 7-1. Nel tie break da 6-2 a 10-11, poi l’epilogo in favore delle cagliaritane.

B2 femminile

Straripante la Phi Volley La Maddalena. Ha battuto, e dominato, 3-0 la Vitt Chiusi (25-18, 25-23, 25-12) nell’andata della finale dei playoff e vede più vicina la promozione. Evidente il divario tra le due formazioni. Unico momento di incertezza nel secondo set, quando le toscane sono risalite da 16-20 a 23-22. La difesa a oltranza e due punti di Lalli hanno deciso il set e praticamente il resto della partita.

Serie C

La terza sfida della finale femminile l’ha vinta il Cus Cagliari, 3-0 all’Aquila, ed è promosso in B2. Tutto da rifare nella finale maschile, si deciderà alla bella. A Olbia la Time Out ha battuto nettamente 3 set a 0 il Cus Cagliari.

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