“Alfiere del lavoro” a 19 anni  «Il mio futuro? In Neuroscienze» 

Non è un caso se ha ricevuto il premio “Alfiere del lavoro 2025” direttamente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La 19enne Martina Sechi di Oristano, con origini lussurgesi (il babbo Antonello è di Santu Lussurgiu, la mamma Lara Tegas di Sarule) ha un curriculum da prima della classe e oggi è impegnata in un percorso universitario arduo. L'attestato d'onore e la medaglia al merito per lo studio però arriva (con lei l’altro sardo premiato è Valentino Lai di Sant’Antioco) dopo la segnalazione dei suoi professori per i voti eccellenti che Martina ha avuto al Liceo scientifico “Mariano IV”, dove ha conseguito il diploma di maturità l'anno scorso.

Maturità prima e poi diploma americano di High school alla prestigiosa Washington Academy. Oggi frequenta la Bristol University, corso di laurea in Neuroscienze: «Offre tante possibilità di ricerca e di inserimento lavorativo post laurea», spiega Martina. Che ha le idee chiare anche per il futuro: «Proseguire nella ricerca sulle malattie neurodegenerative e tentare di conseguire il Dottorato di ricerca».

Futuro tracciato ma ovviamente resta la soddisfazione per il premio ricevuto al Quirinale: «Sono entusiasta di questo riconoscimento che ricompensa studio, sacrificio e passione. Lo dedico alla mia famiglia, ai miei genitori e ai miei nonni che mi hanno sempre sostenuto e incoraggiato».

RIPRODUZIONE RISERVATA