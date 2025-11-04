VaiOnline
Santu Lussurgiu, Oristano.
05 novembre 2025 alle 00:15

“Alfiere del lavoro” a 19 anni  «Il mio futuro? In Neuroscienze» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non è un caso se ha ricevuto il premio “Alfiere del lavoro 2025” direttamente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La 19enne Martina Sechi di Oristano, con origini lussurgesi (il babbo Antonello è di Santu Lussurgiu, la mamma Lara Tegas di Sarule) ha un curriculum da prima della classe e oggi è impegnata in un percorso universitario arduo. L'attestato d'onore e la medaglia al merito per lo studio però arriva (con lei l’altro sardo premiato è Valentino Lai di Sant’Antioco) dopo la segnalazione dei suoi professori per i voti eccellenti che Martina ha avuto al Liceo scientifico “Mariano IV”, dove ha conseguito il diploma di maturità l'anno scorso.

Maturità prima e poi diploma americano di High school alla prestigiosa Washington Academy. Oggi frequenta la Bristol University, corso di laurea in Neuroscienze: «Offre tante possibilità di ricerca e di inserimento lavorativo post laurea», spiega Martina. Che ha le idee chiare anche per il futuro: «Proseguire nella ricerca sulle malattie neurodegenerative e tentare di conseguire il Dottorato di ricerca».

Futuro tracciato ma ovviamente resta la soddisfazione per il premio ricevuto al Quirinale: «Sono entusiasta di questo riconoscimento che ricompensa studio, sacrificio e passione. Lo dedico alla mia famiglia, ai miei genitori e ai miei nonni che mi hanno sempre sostenuto e incoraggiato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta

Rapine a portavalori e bancomat: sei in cella

Un settimo componente si dà alla latitanza Due gli indagati per favoreggiamento 
Gianfranco Locci
Cronaca

Nelle serre 9mila piante di marijuana: sei arresti a Monastir

Blitz dei carabinieri: 90 chili di infiorescenze, 6 chili di foglie tritate e 2,5 chili di “kief” 
Ylenia Mascia
Regione

«Porte aperte nel mio ufficio»: Manca è un caso

L’assessora al Lavoro riceve gli elettori per parlare di sanità: «L’ho sempre fatto» 
Alessandra Carta
L’intervista

Valentino Mannias «Ma il vero “Mostro” è ancora il patriarcato»

Nei panni dannati di Salvatore Vinci, domani sarà l’ospite di “Unione Cult” su Radiolina 
Francesco Abate Francesca Figus
forze armate

«La pace è un’eredità da custodire»

Il prefetto di Cagliari: «Trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione» 
Umberto Zedda
Roma

Torre crollata, l’operaio non ce l’ha fatta

Si è spento in ospedale il 66enne romeno rimasto undici ore sotto le macerie 