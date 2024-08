Alfa, Lioscia, Arum: «Aiutarli fa più bene a noi che a loro» 

Dicono che la disperazione ha mille voci, e che a furia di ascoltare impari anche a fare una sorta di cernita delle lacrime e dei bisogni. «Poi ovviamente l’aiuto non si nega a nessuno», assicura il presidente degli “Amici della strada” Roberto Carrus.

Così in una sera non da calendario non si tirano indietro i volontari e mezz’ora dopo le venti sono già lì, nel piazzale dell’ex motel Agip, col cofano pieno di cibo. «Paradossalmente fa forse più bene a noi che a loro», lo dicono in coro Alfa, Lioscia e Arum, che indossano le pettorine blu, con il nome dell’associazione scritto in grande, sul retro, e per quattro ore mettono da parte le loro vite per dedicarsi esclusivamente alle esistenze altrui. Quelle nascoste negli angoli della città che se non punti i fari a posta e ti manca la voglia di guardarci dentro finiresti per passarci accanto veloce come fanno in tanti. Non loro, che i circa quaranta “invisibili” li conoscono uno per uno, per nome, storia e ci scherzano come fossero davvero fratelli. Pasta col tonno, frutta, marmellata, biscotti, tutto riposto nelle buste di plastica che a ogni tappa tendono con delicatezza anche a chi non chiede ma alla fine prende in silenzio. «Fa niente se non sempre arriva un grazie, perché la panchina dura magari finisce per indurire pure il cuore».

