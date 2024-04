Alfa, la “Milano” cambia nome 

L’annuncio a sorpresa è arrivato ieri con un comunicato: «Pur ritenendo che il nome Milano rispetti tutte le prescrizioni di legge, e in considerazione del fatto che ci sono temi di stretta attualità più rilevanti del nome di una nuova autovettura, Alfa Romeo decide di cambiare il nome da Milano a Junior». La casa automobilistica del gruppo Stellantis ha deciso di rispondere così al ministro delle Imprese Adolfo Urso, che nei giorni scorsi aveva sostenuto che il nome Milano violerebbe la legge sull'Italian Sounding, essendo il nuovo suv prodotto in Polonia e non in Italia.

Il ceo di Alfa, Jean Philippe Imparato, ha ribadito che non era obbligatorio cambiare il nome, ma che è stato fatto per «promuovere un clima di serenità e distensione». E in effetti la prima reazione di Urso è positiva: «Una buona notizia», ha commentato, «può esaltare il lavoro e l'impresa e consentirci di invertire la rotta sulla produzione di auto nel nostro Paese».

