Alfa distrutta nell’incidente, l’autista finisce in ospedale  

Emanuele Murgia, 35 anni, originario di Bari Sardo ma trapiantato a Tertenia, stava percorrendo la strada per il mare quando ha perso il controllo della sua Alfa Romeo 156. Ieri mattina, mentre stava affrontando una curva, poco più avanti rispetto all’arco di Sarrala, la berlina è uscita fuori strada e il conducente, che viaggiava da solo, è rimasto contuso. Al personale della Croce verde, intervenuto per soccorrerlo dopo l’allarme ricevuto dal 118, ha detto di accusare forti dolori al torace. Murgia è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Lanusei dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

Altro incidente, intorno alle 11.30, sull’Orientale, all’altezza di Baunei. Un centauro austriaco è caduto in un burrone dopo aver perso il controllo della sua moto e, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato al Brotzu di Cagliari a bordo dell’elicottero dell’Areus. Urtate le barriere laterali della carreggiata, il motociclista è volato giù rimanendo incastrato tra gli alberi. Per recuperarlo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanusei, gli agenti della Forestale e il personale del 118. Nell’impatto ha riportato traumi toracico e facciale. Sul posto la centrale operativa del 118 di Sassari ha inviato Echo Lima 3 che ha trasportato il ferito, in codice rosso, al Pronto soccorso del Brotzu. Quello accaduto ieri è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti motociclistici. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA