Alfa 147 carica di marijuana abbandonata a Is Cogottis 

Quando sono arrivati i carabinieri era ancora buio. I militari, ieri, sono rimasti alcune ore a sorvegliare l’Alfa 147 convertita in deposito di droga. La berlina era stata lasciata in sosta in un terreno di Is Cogottis, tra Zinnias e San Gemiliano. Probabile che il conducente l’abbia abbandonata in tutta fretta, forse temendo di essere inseguito. Episodio, quest’ultimo, tutto da verificare.

In questa vicenda c’è, però, una certezza: all’interno della 147 i militari hanno ritrovato due maxi sacchi colmi di marijuana da essiccare. Il resto è tutto al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno avviato le indagini mettendo a conoscenza dei fatti la Procura della Repubblica. Il personale dell’Arma, rinvenuta l’auto di colore blu, ha deciso di ispezionarla. Subito messi sotto sequestro i sacchi, custoditi nel baule. Probabile che le piante, con tanto di radici ancora attaccate, fossero state appena sradicate. I sacchi di juta erano ben annodati e i carabinieri, dopo il sequestro, ne hanno verificato il peso. Sul caso gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, ma è chiaro che l’intestatario del mezzo sarà una delle prime persone a essere sentite. Chi guidava l’auto? Chi l’ha abbandonata in quel terreno? Chi avrebbe dovuto ricevere le piante di marijuana? Interrogativi a cui i carabinieri dovranno dare risposta. Già oggi potrebbero emergere ulteriori dettagli sul fatto.

