«Alex sempre con noi nel suo chioschetto  sul mare di Costa Rei» 

«Ciao Danilo, si sente bene, si sente bene?». Alessio Massessi aveva appena installato un nuovo impianto bluetooth sulla Opel Vivaro che stava guidando tra Castiadas e Costa Rei, dove gestiva lo stabilimento Sunshine. Aveva chiamato il fratello per assicurarsi che funzionasse tutto alla perfezione. Era la mattina del 29 novembre del 2021, trenta minuti prima dello schianto che costò la vita al giovane Dj ed imprenditore di Villaputzu.

La scelta

Dopo quella telefonata – Danilo la ricorda secondo per secondo – il buio. Per far ritornare un po’ di luce Danilo ha deciso – in accordo con la famiglia – di prendere in mano lo stabilimento di Alessio «perché non potevamo buttare all’aria i sogni che mio fratello con passione e sacrifici stava portando avanti. Ed io sono il fratello più grande, toccava a me».

Danilo, 37 anni, in un chiosco sul mare non aveva mai lavorato. Il suo posto era a Porto Corallo, nel ristorante di papà Luciano e mamma Giulia (e del fratello più piccolo, Valentino). «Alessio ce lo ripeteva sempre – ricorda Danilo - dovete venire a Costa Rei. Però nella nostra testa non c’era quell’idea, c’era solo Villaputzu e Porto Corallo». La decisione di lasciare il lavoro a Porto Corallo «non è stata facile ma allo stesso tempo non ho mai avuto dubbi. L’ho fatto per Alessio, per me e per i miei genitori, loro sono quelli che stanno soffrendo di più».

A Costa Rei

Pronti via, la scorsa estate. «Ero preoccupato – confida – per me era la prima volta in uno stabilimento balneare con annesso chiosco. Ci ho messo un po’ di tempo a capire i meccanismi, soprattutto per l’affitto di ombrelloni e lettini. Per fortuna mi ha aiutato tanto Stefano, uno storico dipendente di Alessio».

Impegno, qualche errore e adesso la seconda stagione alla guida del Sunshine: «Se Alessio è contento di come sto portando avanti il suo progetto? Se ci penso mi vengono i brividi, credo che da lassù lo sia. Sto cercando di fare tutto come avrebbe fatto lui. Voleva un chiosco elegante, voleva che diventasse il più bello di Costa Rei. Ecco, l’obiettivo mio e di tutta la mia famiglia è questo, far diventare il Sunshine un vero fiore all’occhiello della costa sud est. Certo, ci serve una mano. Se, ad esempio, il Comune di Muravera approvasse il Pul sarebbe tutto più semplice».

Il ricordo

Intanto, in memoria di Alessio, ogni anno tra aprile e maggio si celebra una grande festa a Costa Rei a suon di musica (Ale and Friends), «perché bisogna sempre sorridere e divertirsi”. In entrambe le occasioni gli amici di Ale sono stati tantissimi, provenienti da tutta la Sardegna e non solo. Hanno affollato la spiaggia di via della Agavi, hanno messo quella musica che ad Alessio piaceva tanto (in particolare Jimmy Sax), hanno ballato, scherzato, riso, guardato in alto verso il cielo.

La beneficienza

Il ricavato delle prime due edizioni del memorial è stato utilizzato per acquistare un defibrillatore (posizionato nel chiosco e a disposizione di chiunque in quel tratto di litorale), per aiutare degli orfani in Uganda e – nei prossimi mesi – per strumenti che aiutino i disabili ad accedere in spiaggia con più facilità.

«Aveva un occhio di riguardo per i più fragili – conclude Danilo – pensava a delle passerelle particolari, alle pedane, alle sedie job. Il Sunshine continuerà come se lui fosse sempre presente. Me lo dimostrano anche i clienti, quelli che ci sono oggi sono i suoi di clienti. Sono clienti che mi hanno accolto a braccia aperte, che mi hanno dato credito come se io fossi Alessio. Sì, perché Alessio c’è».

