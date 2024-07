«Alex picchiato e gettato nel Piave»  

Treviso. Alex Marangon è morto per «cause violente e non accidentali». Quattro giorni dopo il ritrovamento del corpo del 25enne di Marcon sul greto del Piave, a quattro chilometri dal punto dove era stato visto vivo l’ultima volta, le parole del procuratore di Treviso spazzano tutte le ipotesi che si sono susseguite in questi giorni: dal decesso dovuto all’assunzione di un decotto di ayahuasca che ne avrebbe alterato i sensi, alla morte provocata da animali selvatici, dalla caduta accidentale nel fiume fino ad una presunta volontà di farla finita.

La storia

Come ipotizzato dunque fin da subito dalla famiglia e dai legali che l’assistono, gli investigatori hanno confermato che si è trattato di un decesso di natura «non accidentale» e pertanto gli inquirenti procederanno d’ora in poi per omicidio volontario e non per morte come conseguenza di altro reato. Cercando soprattutto di ricostruire un buco di circa tre ore in cui non è ancora chiaro cosa sarebbe avvenuto. Il corpo di Marangon era stato ritrovato sul greto del Piave, quattro chilometri dal punto in cui era stato visto vivo due giorni prima, ovvero la boscaglia che circonda l’abbazia sconsacrata di Vidor dov’era andato per seguire una sorta di rito sciamanico. Si sa anche che il venticinquenne ha bevuto per due volte l’ayahuasca, una tisana dall’effetto psichedelico. Due persone che stavano prendendo parte allo stesso appuntamento hanno raccontato agli investigatori di averlo seguito per un po’ e poi di essere tornati indietro perdendolo di vista. E si ripartirà proprio da queste due persone per capire cosa è accaduto.

I dettagli

L’autopsia racconta una storia diversa: il ragazzo sarebbe morto per un’emorragia interna dovuta ad un trauma al torace. Il referto ha anche evidenziato numerose ferite alla testa, provocate verosimilmente da un oggetto contundente, probabilmente da più persone. L’esame su Alex «restituisce un quadro inquietante, quello di una aggressione potente, sfuggente, nel corso di una colluttazione che male si concilia con il caso», afferma l’avvocato Nicodemo Gentile, che assieme al collega Stefano Tegani assiste la famiglia Marangon. E, dopo giorni di silenzio, ha parlato Andrea Zuin, in arte “ZuMuric”, lo “sciamano” e organizzatore della serata all’Abbazia. Si è detto «profondamente sconvolto e addolorato per la scomparsa di Alex e per tutto quello che sta emergendo».

