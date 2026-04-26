Alex Marquez trionfa sotto casa 

Torna a vincere un Gran Premio lungo di domenica la Ducati, dopo cinque affermazioni consecutive dell'Aprilia tra fine 2025 e inizio 2026. A trionfare nel Gp di Spagna, sulla pista di casa a Jerez de la Frontera, è Alex Marquez del Team Gresini, capace di superare a inizio gara il fratello Marc su Ducati ufficiale, caduto al secondo giro dicendo subito addio alla gara, e di dominare incontrastato fino alla fine.

Secondo gradino del podio per Marco Bezzecchi che ha chiuso la gara davanti all'altra Ducati del VR46 Team di Fabio Di Giannantonio. Quarta l'altra Aprilia di Jorge Martin, poi Ogura e Raul Fernandez. Fuori prima del traguardo anche l'altra Ducati factory di Francesco Bagnaia, al 14° giro, per un problema allo pneumatico anteriore. In classifica il pilota riminese dell'Aprilia allunga portandosi a +11 sul compagno di squadra Martin e a +30 su Di Giannantonio (il campione del mondo Marc Marquez è a -44).

La corsa

Una gara quella di Jerez terminata con la festa dell'altro Marquez, incontenibile la sua gioia dopo aver tagliato con ampio margine e senza una sbavatura il traguardo sul circuito di casa. Lo spagnolo ha bissato così a Jerez il suo primo successo nella classe regina dodici mesi fa, ora saliti a quattro. In sella alla Desmosedici Gresini, Alex Marquez ha preso il comando già a metà del secondo dei venticinque giri di gara, superando il fratello maggiore Marc che era scattato al comando dalla pole position. Poco dopo però il campione del mondo, vincitore della Sprint Race del sabato, è volato rovinosamente fuori alla curva undici, per fortuna senza riportare conseguenze fisiche. «Che sensazione fantastica vincere qui davanti a tutti i miei tifosi, li ringrazio tutti», ha detto il vincitore. Secondo e felice anche Bezzecchi che rafforza la sua posizione nel Mondiale in una gara dove, una volta uscito di scena Marc Marquez, ha semplicemente presidiato per il resto del Gp la seconda posizione dalla rincorsa di Fabio Di Giannantonio che a sua volta non riesce mai a minacciarlo, ma sale di nuovo sul podio. «Sono molto contento: era importante rifarsi dopo la Sprint - afferma Bezzecchi - È stato un weekend un po' sofferto, tutt'altro che semplice. Alex oggi era semplicemente troppo veloce, complimenti a lui. Io ho fatto del mio meglio, ora pensiamo alle prossime».

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