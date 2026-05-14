Alex Del Piero al bar De Rosa piace alla moglie del fuoriclasse  

Un angolo bianconero nel cuore di Orotelli dove Alessandro Del Piero è l'idolo indiscusso. Ventiquattro ore di celebrità per il bar De Rosa, storico locale che nei giorni scorsi ha ottenuto una ricondivisione social nel profilo di Sonia Amoruso, moglie di Del Piero. Alessandro Del Piero, uno dei giocatori simbolo della Juventus, è l'idolo di intere generazioni di tifosi.

Al centro della storia Instagram, tra tante altre, c'è un disegno a matita raffigurante il calciatore realizzato dal figlio dei titolari, ovviamente con i colori bianconeri. Incorniciato e appeso all'interno del bar, non passa di certo inosservato tra i numerosi cimeli (a tema) esposti, con tanto di cornici abbinate. Da quattro generazioni, di cui tre alla guida del bar, la famiglia De Rosa riunisce tifosi e appassionati, spesso anche alla ricerca delle attenzioni o un piccolo segnale da parte di Del Piero. «Siamo fan sfegatati della Juve e di Del Piero - dice Maurizio De Rosa -. Cerchiamo sempre un modo per contattarlo perché ci piacerebbe conoscerlo, quindi questa ricondivisione ci ha fatto davvero piacere».

La passione calcistica va di pari passo con quella familiare. «Per noi – continua De Rosa – è una religione. Siamo la quarta generazione di juventini e il bar è arrivato alla terza. È da sempre così e i sogni non sono cambiati, anzi».

Caffè, giochi, partite, maglie e ricordi legati ai grandi successi bianconeri, al bar De Rosa tutto parla di passioni in comune. La condivisione sui social diventa così un segnale forte per i titolari del bar e per i clienti.

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