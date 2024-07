«Alex aveva diverse costole rotte» 

Venezia. Qualcuno tra i venti partecipanti della festa sciamanica all’abbazia di Vidor, in provincia di Treviso, sa com'è andata, e sa che Alex Marangon non è morto per una caduta accidentale nel fiume ma per una brutale aggressione. In questa direzione si stanno muovendo le indagini dei carabinieri e ne è certa anche Sabrina Bosser, la madre del 25enne scomparso la sera del 30 giugno e trovato morto tre giorni dopo su un’isoletta del Piave.

L’appello

La donna al Tg1 ha rivolto un appello a chi c’era: «Hanno paura di parlare. Però a questo punto faccio loro un appello affinché veramente venga fuori tutto e dicano qualcosa, perché non può finire così. Bisogna che venga a galla tutto quanto per la giustizia e per Alex che non c’è più».

Il quadro emerso dall'autopsia non lascia spazio a dubbi: il 25enne barman di Marcon aveva numerose costole rotte. Le fratture sono soprattutto sul lato sinistro del corpo e sono compatibili con dei colpi di bastone o, anche, di una pietra raccolta dal fiume. Al momento, però, la possibile arma del delitto non è ancora stata ritrovata e per questo i carabinieri hanno già in programma un nuovo sopralluogo più approfondito, in settimana, sia nell'Abbazia di Santa Bona dove si è tenuto il raduno new age, sia lungo tutto il tragitto del Piave fino a Ciano, dove è stato ritrovato il corpo, un punto a quattro chilometri di distanza dal punto in cui era stato visto vivo l’ultima volta.

Le testimonianze

E verranno raccolte, di nuovo, le testimonianze di tutti i presenti: cinque di loro sono stati convocati ieri nella caserma dell'Arma e altri lo saranno nei prossimi giorni. I carabinieri rileggono le testimonianze per scoprire se c'è qualche falla nei loro racconti, per giungere alla verità.

Intanto è emerso un nuovo particolare nella storia di Alex. Il 25enne aveva già partecipato a due incontri del rituale al centro dell'indagine sulla sua morte, ma stavolta era preoccupato. È quanto avrebbe confidato ad un suo amico, secondo quanto emerge da ambienti ambienti vicini alla famiglia. Marangon infatti avrebbe manifestato «timori e preoccupazioni» in vista dell'appuntamento che poi gli è costato la vita, ma non è chiaro se questa circostanza sia già all'attenzione degli inquirenti che stanno ricostruendo le circostanze della sua morte.

