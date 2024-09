Alevtina Ioffe apre la Stagione concertistica 

Venerdì alle 20.30 (turno A) e sabato alle 19 (turno B) sono in programma le serate inaugurali della Stagione concertistica 2024-2025 del Teatro Lirico di Cagliari che prevedono un importante e gradito ritorno sul podio, alla guida di Orchestra e Coro (è la terza volta, dopo le indimenticabili prestazioni del giugno 2023 e del maggio/giugno 2024), per Alevtina Ioffe, giovane direttrice e prima donna russa alla quale è stata affidata la responsabilità di un teatro, il Michajlovskij di San Pietroburgo, in seguito alla scomparsa di Alexander Vedernikov. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 15 minuti circa compreso l’intervallo.

Guida all’ascolto

Il programma musicale prevede: Sinfonia di Salmi per coro e orchestra di Igor Stravinskij; Till Eulenspiegel Iustige Streiche, op. 28 e Der Rosenkavalier Suite, op. 59 di Richard Strauss.

Biglietti e abbonamenti

I posti in teatro sono identificati, come sempre, per ordine (platea, prima e seconda loggia) e per settore (giallo, rosso e blu). Ad ogni settore corrisponde un prezzo, secondo il diverso valore dei posti. La Stagione concertistica 2024-2025 prevede due turni di abbonamento (A, B), per 10 concerti ciascuno. I nuovi abbonamenti sono in vendita ancora fino a sabato 21 settembre. Da sottolineare, inoltre, la possibilità di acquistare da oggi i biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione concertistica; lo stesso servizio è possibile anche online attraverso il circuito di prevendita vivaticket. Ai giovani under 35 ed ai disabili sono applicate riduzioni del 50 per cento sull’acquisto di abbonamenti e biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati. Prezzi abbonamenti (10 spettacoli): platea 190 euro (settore giallo), 170 euro (settore rosso), 130 euro (settore blu); I loggia 155 euro (settore giallo), 130 euro (settore rosso), 100 euro (settore blu); II loggia 50 euro (settore giallo e rosso), 30 euro (settore blu). Prezzi biglietti: platea 35 euro (settore giallo), 30 euro (settore rosso), 25 euro (settore blu); I loggia 30 euro (settore giallo), 25 euro (settore rosso), 20 euro (settore blu); II loggia 10 euro (settore unico). La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell’inizio.

L’Anteprima

Venerdì alle 11 è prevista, come ormai consuetudine, l’Anteprima Giovani, aperta alle scuole che potranno assistere, dalla I loggia, alla prova generale del concerto serale. Prezzi: posto unico 3 euro; informazioni e prenotazioni: Servizio promozione culturale, telefono 0704082326; scuola@teatroliricodicagliari.it.

