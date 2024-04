Alessio Zonza dimesso dall’ospedale e trasferito in carcere 

Per Alessio Zonza si sono aperte le porte del carcere di Uta. Si tratta dell’ex guardia giurata 53enne di Carbonia arrestata nei giorni scorsi con l’accusa di tentato omicidio, atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento nei confronti di Amanda Gallus, la 45enne di cui si era invaghito.

L’uomo, difeso dagli avvocati Emilio Mameli e Roberto Zanda, era ricoverato sino a due giorni fa, piantonato dagli agenti di polizia penitenziaria, nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Sirai di Carbonia dove era stato ricoverato dopo l’incidente stradale che, secondo le accuse, lui stesso avrebbe volontariamente causato il 17 aprile scorso. Uno schianto avvenuto lungo la statale 126, alla periferia di Carbonia, al termine di un inseguimento di cui sarebbe stata vittima la donna che lo aveva denunciato già due volte per atti persecutori e minacce. Amanda Gallus, a sua tutela, aveva anche piazzato delle telecamere nella sua automobile e, infatti, le terribili immagini dello schianto, registrate mentre la donna era al telefono con gli agenti del Commissariato di Carbonia ai quali aveva chiesto aiuto durante l’inseguimento, sono in mano agli inquirenti. Dopo lo scontro frontale entrambi sono finiti in ospedale: la donna al Brotzu di Cagliari, dove è tutt’ora ricoverata per le gravi fratture riportate, e Zonza al Sirai dove il giorno dopo l’incidente è arrivata la notizia della convalida dell’arresto. I suoi legali hanno ottenuto che venga sottoposto a perizia psichiatrica per stabilire se la detenzione debba avvenire in carcere o in una struttura per pazienti con problemi psichici. Martedì è stato scelto il perito e nei prossimi giorni si svolgerà la perizia. (s. p.)

