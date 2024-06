Alessio Seoni butta il quorum oltre l’ostacolo 

Inseguire il quorum è un’arte piena di insidie: il 40 per cento offre il fianco alle malelingue, la soglia del 50 regala la certezza di aver potuto vincere comunque, il 66,67 spiega il motivo per cui gli oppositori non si sono presentati. Alessio Seoni, 51 anni, primo cittadino uscente, ha vinto a mani basse. Nessuno più di lui avrebbe voluto un avversario, un confronto in campo aperto. L’ha cercato invano ma non gli è stato concesso. Ha vinto a tavolino, avversari non pervenuti. Ombre nell’ombra, come quelle di Belascoàran, l’investigatore di Paco Ignacio Taibo II. Ma Villagrande non è Città del Messico. Qualcuno continuerà a nascondersi dietro fantasiosi nickname e Seoni continuerà a governare. Fine della storia. Con lui un gruppo coeso, parzialmente rinnovato.

A trainare i consensi gli ottimi risultati di Gianfranco Staffa, ingegnere, 292 voti, 241 raccolti nella sua Villanova. Matteo Scudu, laureando in ingegneria alla sua prima esperienza politica, mette insieme 180 preferenze, mentre il vicesindaco Marcella Lepori, avvocato, può sorridere di 148 consensi. Di rilievo le affermazioni di alcuni nuovi innesti nella squadra, come Chiara Melis, 29 anni, fisioterapista, 123 preferenze.

Sorrisi

In verità a fare una lista hanno provato tre gruppi diversi. Ma perfino mettendosi insieme non hanno trovato la quadra. Di Pd e Cinquestelle nessuna traccia, il campo largo è diventato un’autostrada per Seoni e qualche malumore post regionali nel centro destra non sembra aver avuto riflessi.

Seoni sorride, tra il vociare dei bambini. «Questo dato sull’affluenza è la dimostrazione della volontà dei villagrandesi di esercitare la democrazia. A fronte di un’amministrazione uscente che si porta indietro le giuste critiche per le cose non fatte è un risultato lusinghiero. Devo comunque dare atto ai partiti che non sono riusciti a fare una lista, tranne in un caso, di essere andati a votare. È stato un voto omogeneo, con alcuni exploit, bilanciato tra vecchi e nuovi, che ci dà forza per andare avanti. Punto sull’esperienza dei vecchi e la speranza dei giovani».

Considerare di aver vinto perché non si hanno avversari è un errore da non fare mai. Seoni ha fatto campagna elettorale all’antica, casa per casa. «Abbiamo spiegato il programma, parlato con la gente, ascoltato le sue esigenze. Discusso le nostre ragioni e i nostri propositi». Il messaggio è arrivato. «Sento una comunità che a gran voce di chiudere un percorso. Completare i progetti iniziati: scuola, decoro urbano, strade. Sono stanco ma felice».

Quattro mori

Nel cuore dell’Ogliastra i Quattro Mori maltrattati dalle regionali in poi possono mettere una bandierina, quella di Alessio Seoni, che i compagni invita a riflettere. «Più sardisti dovrebbero essere come me. Le cose sarebbero cambiate».

L’agenda del sindaco di Villagrande è rosario dove son più le spine delle rose. I conti non sorridono, ci sono problemi di vicinato, la siccità incombe. «Le priorità sono note, in primis la grande crisi idrica. Sono molto pessimista, per le campagne, il bestiame e noi esseri umani. Insieme agli altri sindaci dobbiamo subito ragionare su questo problema. Oggi la prima riunione di maggioranza. Il Seoni due è gia cominciato. Nessuno si senta escluso.

RIPRODUZIONE RISERVATA