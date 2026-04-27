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Santa Giusta.
28 aprile 2026 alle 00:24

«Alessio sarà sempre con noi» 

Il rombo delle moto e palloncini bianchi per l’ultimo saluto al 25enne 

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Il rombo delle moto spezza un silenzio carico di dolore. Caschi a terra e palloncini bianchi verso il cielo quasi a voler abbracciare ancora una volta Alessio. Santa Giusta ieri mattina si è fermata per l’ultimo saluto al portalettere 25enne morto sabato notte in un incidente in sella alla sua moto. La Basilica era gremita, amici e colleghi si sono stretti ai familiari colpiti da una tragedia «umanamente inaccettabile» ha ripetuto dall’altare monsignor Roberto Caria. «Non dobbiamo nasconderci: è inaccettabile la perdita di un figlio, di un fratello, di un amico e di un collega soprattutto in modo così tragico e repentino che lascia tutti attoniti».

Commozione

Le parole del parroco risuonano nelle navate, in prima fila mamma Manuela, inconsolabile. Fra le mani tiene il casco giallo di Alessio, ogni tanto lo accarezza come se stesse coccolando quel figlio che se ne è andato troppo presto. Accanto ci sono il papà Gian Franco Porcu e il fratello Filippo, tutt’intorno i parenti e gli amici più stretti. Ed è a loro che si rivolge monsignor Caria. «Alessio ha già passato la soglia, certo in modo prematuro, verso la vita piena – ha ripetuto – Anche la sua famiglia deve superare una soglia, non può lasciarsi schiacciare dal peso di questo dolore. I più provati non saranno mai abbandonati dal buon Pastore ma noi tutti dobbiamo stare vicino». Il sacerdote sottolinea che «le parole non sono sufficienti ad alleviare il dolore, ma evitiamo anche quelle che lo amplificano – ha detto dall’altare- non c’è bisogno che io parli di Alessio, tutti lo conoscete ed è nel cuore di ognuno di noi. Alessio non vi abbandonerà, dal paradiso farà in modo che questo dolore non vi schiacci, sarà lui a darvi la forza per affrontarlo». La commozione è tangibile, in chiesa ci sono anche tutti i colleghi dell’ufficio recapito Oristano-Liguria: felpa blu e divisa da lavoro, la stessa che anche Alessio utilizzava tutti i giorni. E ancora alunni, docenti e preside dell’Othoca, l’istituto in cui insegna il padre oltre ai rappresentanti dell’Atletica Oristano, con cui il 25enne per anni è stato tesserato. Gli amici cercano di farsi forza a vicenda, sul sagrato hanno sistemato due foto che ritraggono Alessio sorridente, ognuno ha un palloncino bianco. Si attende l’uscita del feretro, poi tutti in moto ad accompagnare l’amico nell’ultimo viaggio.

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