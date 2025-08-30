«Alessio in cielo chiederà affetto per mamma e papà» 

Mamma e papà assieme in prima fila, a pochi passi dalla bara bianca del loro piccolo Alessio, morto lunedì scorso per una complicazione respiratoria dopo essere scivolato dal letto. Una tragica fatalità col dolore rimbalzato ieri mattina nella chiesa parrocchiale di Settimo proprio il giorno del patrono San Pietro. Una chiesa gremita, silenziosa, addolorata, triste. E nel silenzio, le parole, dolcissime, del parroco don Giuseppe Orrù, dall’altare che ospitava la minuscola bara bianca. «Alessio è in cielo a chiedere al buon Gesù una parola di affetto e di incoraggiamento per mamma Laura e babbo Antonio. Alessio è in cielo a giocare con gli altri angeli».

Parole che hanno fatto breccia nel cuore di chi ha affollato la chiesa, quasi a stringersi ai genitori del bimbo in una mattinata di vero dolore, col lutto cittadino proclamato dal sindaco Gigi Puddu, con i negozi chiusi e con le bandiere del Comune e degli altri edifici pubblici a mezz’asta. Ad ascoltare, i genitori del bambino, i familiari, i fedeli e gli amici che alla fine del rito si sono lasciati andare a un lunghissimo applauso quando hanno visto i due genitori uscire dalla chiesa con la piccola bara bianca.

Al rito funebre col sindaco di Settimo Gigi Puddu con la fascia tricolore, ha partecipato anche il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, che ha attraversato l’isola per esprimere il dolore della sua città alla mamma di Alessio, originaria proprio di Sassari. Un dolore quello di ieri mattina e di questi giorni a Settimo che è davvero di tutti. Alla fine del rito il parroco ha chiesto a tutti «solo preghiere per quell’angelo volato in cielo e per mamma e papà».