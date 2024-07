Alessio, giramondo per l’acustica 

Dentro gli occhi di quel bambino la musica c’era già. Negli occhi e dappertutto. Nell’aria c’erano Battisti, i King Crimson, la musica jazz e la world music, senza limiti. «Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia dove si ascoltava, e si ascolta, tanta musica. La mia passione nasce con me, nella prima infanzia», ricorda Alessio Mereu, 39 anni, di Santa Maria Navarrese. Inizia a suonare il basso a 13 anni e se ne innamora. «L’amore per questo strumento mi porta ad avere ingaggi in varie band ogliastrine e inizio a capire che della mia passione posso farne un lavoro».

La sua vita, nei primi tempi, si divide fra la musica e il mestiere di orafo, che svolge fino ai 19 anni. Le sue mani intrecciano fili d’oro e d’argento di giorno, pizzicano le corde del basso la sera. Dopo gli studi in Musica e Spettacolo al Dams di Bologna, decide di fare un corso di fonico di palco, attratto dalla parte “costruttiva”, oltre che creativa, della musica. Comincia la gavetta come stagehand, figura indispensabile per spettacoli ed eventi; colui che sta dietro le quinte per garantire che ogni aspetto della produzione funzioni senza intoppi, che ha la responsabilità dell’allestimento del palco, dell’attrezzatura, della gestione di cambiamenti tecnici durante lo spettacolo, fino allo smontaggio del set. «Dopo due anni di gavetta, parto in tour con Ligabue come macchinista. Un’esperienza molto importante che mi fa crescere personalmente e professionalmente».

Tutto pare andare per il meglio, fin quando non arriva il Covid», racconta Alessio. Calmate le acque, per molti mesi lavora in teatro, fino a quando scopre un annuncio che ricerca un macchinista per gli studi di registrazione a Vienna. «Sono arrivato in Austria con la valigia piena di cavi e di speranze. Lì comincio la collaborazione, che ancora continua, con Boxy, azienda che si occupa della costruzione di studi e sale acustiche. Oggi sono il responsabile del montaggio di cabine insonorizzate per studi di registrazione e broadcasting. Un prodotto unico al mondo, interamente italiano. È un’attività che unisce la mia grande passione per la musica e l’acustica al lavoro manuale, mi riporta a quando facevo l’artigiano orafo a Baunei», spiega. Con questo mestiere Alessio gira l’Europa, dalla Finlandia al Portogallo, dall’Inghilterra alla Repubblica Ceca. E infine l’America.

