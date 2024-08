Alessio conquista il bronzo per sé e per Dell’Aquila 

PARIGI. Il ragazzo di Calabria, ma nato a Livorno, regala al taekwondo il bronzo olimpico, e rimpolpa il medagliere azzurro a Parigi 2024. Non è stato un percorso netto quello che ha portato Simone Alessio sul podio dei Giochi: al Grand Palais il campione che a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, ha cominciato a praticare taekwondo quando aveva solo quattro anni, ha conquistato la medaglia che ripaga comunque della sfortuna del- l'altro campione italiano, Vito Dell'Aquila che, arrivato in Francia con l'oro di Tokyo da difendere, si è dovuto arrendere a un infortunio. Ed è stato costretto a ritirarsi.

Per Alessio, che ai Giochi comunque aveva tante chance anche in virtù del ranking (è il numero 1 e arrivava come l'uomo da battere), la corsa all'eventuale oro nella categoria 80 kg è stata compromessa dalla sconfitta 2-1 ai quarti con l'iraniano Mehran Barkordari. Con qualcosa da recriminare: al terzo round il Var non ha convalidato il punto all'azzurro che poi è stato superato dall'avversario. Per riprendere il cammino e sperare nella medaglia Alessio si è dovuto affidare al ripescaggio: ed è rientrato grazie alla vittoria dello stesso atleta di Teheran nella semifinale. L'azzurro ha quindi battuto 2-0 l'uzbeko Jasurbek Jaysunov e nella finalina ha superato anche l'americano CJ Nickolas 2-0. Ed è podio che va ad aggiungere al ricco palmares del 24enne l'unica medaglia che mancava, quella olimpica. E Alessio al termine dell'incontro, contentissimo ha festeggiano facendo il giro con il tricolore sulle spalle.

