Dopo le cinque repliche cagliaritane
Alessio Boni tra Achille e Zeus "Iliade / Il gioco degli dèi" oggi alle 20.30 al Verdi di Sassari  

Tra mito e attualità “Iliade / Il gioco degli dèi”, intrigante riscrittura del poema omerico firmata da Francesco Niccolini, arriva oggi alle 20.30 al Teatro Verdi di Sassari sotto le insegne della Stagione 2025-2026 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC. Riflettori puntati su Alessio Boni (nei ruoli di Zeus e Achille) e Antonella Attili (Era), con (in ordine alfabetico) Haroun Fall (Hermes e Patroclo), Jun Ichikawa (Afrodite e Andromaca), Liliana Massari (Teti), Francesco Meoni (Ares e Paride), Elena Nico (Atena e Elena) e Marcello Prayer (Apollo e Ettore), con scenografia di Massimo Troncanetti e costumi di Francesco Esposito.

“Iliade / Il gioco degli dèi” si ispira all'epica narrazione della guerra di Troia, dall’ira funesta di Achille fino al fatale scontro tra l'invincibile eroe di ascendenza divina e Ettore, figlio di Priamo, per rievocare gli episodi più significativi del conflitto e del lungo assedio, durato dieci anni, sotto le mura inespugnabili della capitale sorta sull'Ellesponto. La grande spedizione militare guidata da Agamennone, sovrano di Micene, allo scopo di riportare in Grecia la bellissima Elena, sposa di Menelao, fratello di Agamennone e re di Sparta, fuggita con Paride, tramandata nei secoli attraverso i poemi omerici, rappresenta la sintesi folgorante dell'insensatezza e della ferocia del gioco delle armi in cui si misurano il valore e il coraggio, l'abilità e la forza degli eroi, oltre alle capacità strategiche e tattiche dei condottieri.

“Iliade / Il gioco degli dèi” mette in scena un’antica epopea, entrata nell'immaginario collettivo grazie alla potenza evocativa dei versi del leggendario aedo cieco, ma riproponendola in una chiave insolita, ovvero dal punto di vista degli abitanti dell'Olimpo, “condannati” a vivere in eterno eppure stranamente interessati, perfino troppo, alle vicende dei mortali.

