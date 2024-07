Alessia Tondo : Salento chiama Alghero 

La villa romana di Sant’Imbenia, a Porto Conte, questa sera farà da cornice alla tappa domenicale di Mediterranea. Culture, scambi, passaggi, il festival letterario curato ad Alghero dall’Associazione editori sardi. Oggi il complesso archeologico affacciato sulla baia, la villa marittima utilizzata dai romani per la villeggiatura, ospiterà un doppio appuntamento.

Prima tappa di studi

Si comincia alle 20 quando la presidente Aes Simonetta Castia e Roberta Morosini, docente dell’Università L’Orientale di Napoli, dialogheranno con Eugenio Ivetic e Antonio Musarra, autori dei volumi “Studiare la storia del Mediterranea e L’isola che non c’è. Geografie immaginarie fra Mediterraneo e Atlantico”, editi da Il Maestrale nei mesi scorsi.Nel libro di Ivetic, docente di Storia del Mediterraneo all’Università di Padova, si riflette su come la storia mediterranea differisca da interpretazioni non eurocentriche per indagare gli aspetti politici e culturali di quest’area complessa e in continua evoluzione. Antonio Musarra, docente di Storia medievale all’Università La Sapienza di Roma, descrive invece la forza attrattiva che le isole dell’Oceano hanno esercitato per secoli sugli uomini del mare nostrum, animati dal desiderio di dare forma alla propria immaginazione.

Musica protagonista

La serata proseguirà poi con lo spettacolo “Sita” di Alessia Tondo, una delle principali voci della scena musicale pugliese. Lanciata giovanissima dai Sud Sound System, nel 2021 ha pubblicato il primo disco interamente scritto e interpretato da lei stessa, ricco di intrecci e ballate tutte in dialetto salentino «perché è l’unico – spiega l’artista – che racconta la verità su chi sono e sulla terra da dove provengo».

“Mediterranea”, organizzata in collaborazione con Regione, Camera di Commercio (attraverso Salude & Trigu), Comune di Alghero e Fondazione Alghero, e in partenariato con, tra gli altri, il Parco naturale regionale di Porto Conte, nei giorni scorsi ha animato il quartiere antico, con presentazioni all’ex Mercato civico. Tra le opere pure il romanzo d’esordio di Alessandro Serra “Vita di Arturo Amavìs”, (Il Maestrale), ambientato in città: «Alghero è legata dal Mediterraneo a Fertilia, borgata incapsulata in un pregiudizio storico ma fortemente unita alla città. Potremmo dire che Alghero è una città fisica, mentre Fertilia è metafisica e sono unite dal fondamentale elemento dell’acqua». Un romanzo di formazione, l’ha definito Elias Vacca che ha presentato il libro, costruito sulle vicende di due famiglie sullo sfondo dell’Alghero di un secolo fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA