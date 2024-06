Alessia Schirru vola in finale 

Dopo aver superato la fase regionale Alessia Schirru approda alla finalissima nazionale di Miss Mondo. La ragazza di Giba sarà protagonista dell’ultimo appuntamento del concorso in programma il 16 giugno a Gallipoli in Puglia. La giovane sulcitana si contenderà la fascia e la corona del concorso. La vincitrice rappresenterà l’Italia nella finale di Miss Mondo. La serata finale sarà presentata da Giorgia Palmas. Alessia Schirru, ha 16 anni, studio biotecnologie sanitarie dell’istituto Angioy di Carbonia: «Si sta divertendo e vive questa esperienza come un bellissimo sogno», ha detto la mamma nei giorni scorsi dopo la vittoria nella selezione reginale. Tutto il paese sta sostenendo la giovane impegnata nel concorso. (f. m.)

