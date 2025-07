Alessia Orro, l’Italia nelle mani 

Italia-Polonia, la semifinale. Il giorno di Alessia Orro, l’oro di Parigi, il sorriso che trascina diventato il simbolo vincente dell’Italia del volley. Le Finals della Volleyball Nations League sono nella casa delle avversarie, a Lodz, in Polonia. Oggi all’Atlas Arena si sfidano per un posto in finale l’Italia, numero uno del ranking mondiale, e la Polonia, numero tre. L’altra semifinale è tra Brasile, numero due del ranking, e Giappone, numero quattro. Insomma, di meglio non c’è.

Battendo nei quarti gli Stati Uniti, l’Italia ha stabilito il record di 27 vittorie consecutive, lasciando per strada undici set e superando così il precedente record (26) stabilito tra il 2007 e 2008 con il coach Massimo Barbolini, attuale vice di Julio Velasco.

Chi è la migliore?

«Alessia Orro è una delle due migliori palleggiatrici al mondo, insieme ad Asia Wolosz», ha sottolineato nei giorni scorsi proprio Velasco. È l’argomento che appassiona e divide il mondo del volley. Wolosz, polacca, gioca in Italia con l’Imoco Conegliano, la squadra che domina la scena italiana, europea e mondiale e chi più ne ha ne metta. E che ha tarpato le ali al Vero Volley di Alessia Orro. Ma oggi Wolosz, 35 anni, non ci sarà. Il coah della Polonia, tanto per cambiare, è un italiano, Stefano Lavarini, e ha preferito Katarzyna Venerska e Alicya Grabka. Non restano dubbi a questo punto su chi sarà la migliore palleggiatrice delle Finals polacche. Come già avvenne a Parigi ’24.

Le avversarie

Quando a 15 anni Alessia Orro lasciò Narbolia, chiamata dal Club Italia, sapeva cosa chiedere alla vita. Quattro stagioni, l’esordio in A1, il trasferimento a Busto Arsizio dove incrociò Francesca Piccinini, ormai a fine carriera ma avvolta dalla leggenda. Il coach era proprio Lavarini, a cui oggi cercherà di regalare un dispiacere, sempre col sorriso. Alessia conosce bene alcune sue avversarie polacche. La più temibile, Magdalena Stysiak, è stata sua compagna di squadra nel Vero Volley per due stagioni, prima ancora ha giocato a Scandicci, in panchina il coach Barbolini. Martyna Lukasic ha appena concluso l’esperienza vincente a Conegliano (rieccolo), Aleksandra Gryka ha giocato l’ultimo campionato a Perugia.

L’avventura in Turchia

È già una star, Alessia Orro. Il Fenerbahce ha creato intorno un clima di festa e di grande attesa, che giocoforza deve prolungarsi. Terminata la Nation League, Orro e le azzurre pensano ai mondiali in Thailandia, dal 22 agosto al 7 settembre. Poi finalmente Istanbul, la prima maglia fuori dall’Italia, ma sarà per pochi giorni. Dal 24 settembre il Fenerbahce e Alessia saranno parte importante della parata di stelle che a Oristano animerà il “Sardegna Volleyball Challenge” con la Vakif Bank Istanbul di Tijana Boskovic, il Panionios e Busto Arsizio. È il racconto dell’estate di Alessia Orro e dell’Italvolley. E siamo solo all’inizio.

