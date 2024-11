Alessia Gazzola a “Caffè Corretto” 

Alessia Gazzola, scrittrice di fama (già medico legale), autrice della saga di successo “L’allieva” che è diventata anche un grande successo televisivo, stamane alle 9.45 circa è ospite a Radiolina del programma “Caffè Corretto” in onda dalle 8.30 e condotto da Francesco Abate.

Gazzola (foto) è tornata in libreria con “Miss Bee e il cadavere in biblioteca” edito da Longanesi. La storia: Londra, anni Venti del Novecento. Beatrice Bernabò si trova suo malgrado in mezzo a un giallo che è al contempo un triangolo amoroso.