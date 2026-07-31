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Carbonia.
01 agosto 2026 alle 00:14

Alessia Cadoni alla guida della commissione Lavori pubblici 

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La consigliera comunale Alessia Cadoni subentra a Giacomo Guadagni alla presidenza della seconda commissione consiliare che si occupa di Lavori pubblici, ambiente, infrastrutture, urbanistica, protezione civile, viabilità e trasporti. La consigliera, alla sua prima esperienza nella massima assise comunale, è stata eletta tra le fila di “Carbonia avanti” per poi creare insieme al presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel il nuovo gruppo “Cittadini al Centro” nato a ottobre 2025. La nuova presidente si dice «molto grata per questo incarico e per il supporto che mi hanno dato i colleghi, e ritengo che la commissione, con tutti i suoi componenti, continuerà a svolgere il suo lavoro costante a disposizione dei cittadini e delle cittadine». Ad attenderla c’è un'eredità importante: il suo predecessore Guadagnini, negli ultimi quattro anni e mezzo circa ha riunito la commissione circa mille volte producendo una quantità enorme di documenti, concentrandosi sui principali lavori che interessano la città come ad esempio il parco e il canale di guardia di Rosmarino. Tra i tanti obiettivi, uno in particolare: «Vorrei dare priorità all’ambiente, servono più sopralluoghi sul territorio, al fine di contrastare l’abbandono dei rifiuti in città e nelle frazioni».

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