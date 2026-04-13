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14 aprile 2026 alle 00:11

Alessandro Tamponi espone a Londra 

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L’ambasciata d’Italia a Londra ospita a Casa Italia, fino al 7 maggio, la mostra d’arte dell’artista sardo Alessandro Tamponi. L’esposizione celebra l’arte contemporanea italiana, promuove il dialogo culturale tra l’Italia e il Regno Unito e mette in luce la ricchezza di espressione dell’arte sarda.

Tamponi è nato e vive a Nuoro, ha iniziato a dipingere dopo la laurea in Architettura e continua a credere che l’arte debba maturare nell’intimo prima di essere esternata. Occhi che guardano sbarrati, e ancora visi e volti, che raccontano di storie e di momenti. Spaccati di una vita quotidiana che vengono fermati, fissati da un tratteggio deciso. Uomini a cavallo, donne in fazzoletti scuri, abiti tradizionali, anziani seduti alla porta di casa. In Alessandro Tamponi si rinnovano caricature espressive, segno di una terra orgogliosa e fiera. «La pittura di Tamponi affonda le sue radici in un forte linguaggio figurativo, caratterizzato da un’intensa espressività, vividi contrasti cromatici e da una distintiva, spesso ironica, interpretazione della condizione umana», ha dichiarato inaugurando la mostra l’incaricato d’affari, Riccardo Smimmo. «I suoi soggetti, tratti dalla vita quotidiana - ha aggiunto - vengono rielaborati in una prospettiva al tempo stesso personale e universale, invitando a riflettere su identità, comunità e sulle sottili tensioni tra tradizione e modernità».

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