«Alessandro? Sì, l’ho accoltellato io» 

«Sono sicuro di averci litigato e di averlo accoltellato, ma non ricordo nulla di quella sera. Avevo paura e sono scappato. Ho solo dei flash». Sono state queste, in estrema sintesi, le pochissime parole pronunciate ieri mattina davanti al giudice della convalida dal 24enne Fabio Concas, accusato di aver ucciso domenica mattina Alessandro Cambuca, 27 anni, di Villaspeciosa, freddato con sei coltellate. Il gip del Tribunale, Giorgio Altieri, ha poi convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere a Uta.

L’interrogatorio

Non una vera e propria confessione, tanto che il movente del delitto resta ancora un mistero così come moltissimi contorni della vicenda, ma un’ammissione di responsabilità. Così si è chiuso, ieri mattina, l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Altieri del 24enne di Decimomannu, accusato di omicidio volontario dal sostituto procuratore Marco Cocco. Accompagnato dall’avvocato Franco Villa, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come aveva fatto al momento del fermo con il pubblico ministero, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee, ammettendo di aver ucciso il rivale. Fabio Concas ha anche rivelato il punto nei pressi della stazione di Assemini dove aveva gettato il coltello utilizzato per il delitto.

Tuttavia il ragazzo sarebbe apparso ancora molto confuso, poco lucido, tanto che non è escluso che in seguito potrà essere nuovamente sentito anche dal pubblico ministero.

L’ordinanza cautelare

Dopo aver convalidato gli atti del fermo, il giudice Altieri ha poi emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta del pm Cocco e confermando anche i gravi indizi di colpevolezza espressi dal magistrato al termine delle indagini dei carabinieri.

Alessandro Cambuca è stato ucciso in una casa di Assemini dove i due stavano trascorrendo la notte con altri amici dopo aver partecipato alla festa di Santa Greca a Decimomannu. I due si conoscevano da tempo ed è stato proprio il 27enne di Villaspeciosa, gravemente ferito, a rivelare agli amici il nome di chi l’avrebbe accoltellato. Nel tentativo di salvarsi aveva cercato aiuto bussando alle porte di altre stanze, ma le ferite erano troppo gravi e alla fine per lui non c’è stato nulla da fare: la morte era sopraggiunta in ospedale, al Brotzu.

Le indagini

I familiari di Cambuca sono assistiti dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba che stanno seguendo da vicino le indagini della Procura. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono con lo scopo di comprendere quale sia stato il movente dell’omicidio. Non è escluso, poi, che già nei prossimi giorni la difesa possa essere formalizzata al giudice una richiesta di perizia psichiatrica nei confronti dell’imputato.

