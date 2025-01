Alessandro Serra e la bellezza di saper rischiare 

Una tragedia in musica. Una pièce visionaria e poetica incentrata sull'eroe greco. Domani alle 20.30 il Comunale di Sassari ospita la prima regionale di “Tragùdia / Il canto di Edipo”, uno spettacolo dove Alessandro Serra cura regia, scene, luci, suoni e costumi. Il creatore del pluripremiato “Macbettu” propone un lavoro liberamente ispirato alle opere di Sofocle e ai racconti del mito. Da mercoledì lo spettacolo è al Massimo di Cagliari sotto le insegne CeDAC. In scena Alessandro Burzotta, Salvatore Drago, Francesca Gabucci, Sara Giannelli, Jared McNeill, Chiara Michelini e Felice Montervino. Voci e canti di Bruno De Franceschi.

Alessandro Serra, “Tragùdia” è un'operazione complessa ma lei ha detto: se non c'è rischio non c'è teatro.

«Il rischio sta nel tentare di creare opere che non siano allineate a una moda, che non compiacciano un gusto specifico, ma rispondano anzitutto a un’esigenza interiore. Il rischio è investire tempo e risorse anche personali nella ricerca e nello studio senza la garanzia di una riuscita. Il rischio sta nel cercare un incontro con il pubblico oltre il livello epidermico della rappresentazione».

Quanto è importante la musicalità delle parole, il suono e anche le pause? Avete scelto il grecanico per questo?

«Il teatro deve trasfigurare la parola in suono, il senso in energia. Quando nella vita si attivano emozioni forti noi siamo in grado di percepire il sentimento che le attiva senza dover decodificare le parole. Se una persona ci desidera o ci ama noi lo sentiamo, non occorre che ce lo dica. Se qualcuno ci vuol fare del male, noi sentiamo il pericolo. Se vogliamo conoscere davvero una persona dobbiamo sentirla non ascoltarla. Le parole fanno parte della recita del quotidiano».

Accecarsi per acquistare una vista profetica: si riferisce anche all’oggi?

«Le immagini che ci circondano sono per lo più pornografiche poiché non attivano in chi guarda nessuna immaginazione. L’immagine non è il visibile, è sempre interiore. Posso impiegare un anno per comporre un’immagine potente ma questa forza non è solo un fatto estetico. È potente se lo spettatore riesce ad avere delle visioni personali che nutrono la sua anima».

Al di là dei problemi di acustica di alcuni teatri, cosa si perde quando si recita col microfono?

«Trovo avvilente deturpare i volti degli attori con quei dispositivi e vedere una persona che parla mentre la sua voce esce da un altoparlante. Ma qui siamo nella sfera del gusto soggettivo. Di oggettivo però, vi è che la voce, il corpo e lo spazio muoiono. L’acustica diviene elettroacustica e il tempo artificiale. Così la comunicazione tra attore e spettatore è solo mentale e non può essere energetica. Se guardo un bel film o leggo un romanzo mi posso commuovere ma non c’è nessuno scambio energetico. Per intenderci è la stessa differenza che c’è tra sdraiarsi in una tomba dei giganti o sul divano di casa»

