Alessandro, in Brasile e ritorno nel nome dei libri 

Alessandro Taccori, 45 anni è il nuovo bibliotecario supervisore della biblioteca comunale di Tortolì, vincitore del concorso bandito dalla Fondazione Tortolì. Il punto di arrivo della sua storia coincide esattamente con il luogo da cui tutto è iniziato: la biblioteca, dove da bambino passava i pomeriggi aspettando suo padre. Durante le superiori parte in California per un’esperienza formativa e tutto cambia, la prospettiva, gli orizzonti, il bisogno di scoprire il mondo. Tortolì diventa stretta. Studia Storia a Firenze, poi arriva l’Erasmus ad Alicante, dove impara lo spagnolo, e successivamente Barcellona, grazie a un Master & Back in comunicazione culturale. Finito il master non vuole andare più via, in Catalogna rimane circa quattro anni. «Con il Back sono tornato a Tortolì – racconta Alessandro - dove ho fatto la mia prima esperienza di due anni dietro il bancone della biblioteca. E nello stesso periodo sono stato il coordinatore del museo di storia contemporanea “Su logu de s’iscultura”, accanto al gallerista ligure Edoardo Manzoni, fondatore e direttore del museo per quasi vent’anni.

È stato il periodo più formativo della mia vita». Concluso il Back, Alessandro vuole ripartire, ancora una volta. Così arriva il Brasile, una scelta radicale: trasferirsi a San Paolo. «Non parlavo portoghese, ma ho iniziato subito insegnando italiano». In una metropoli da venti milioni di abitanti insegna soprattutto ad adulti, professionisti e discendenti di emigrati italiani. Fa questo lavoro per undici anni. Arriva la pandemia e cambiano le priorità: sente forte la mancanza della famiglia, lascia un contratto a tempo indeterminato e nel 2021 torna a Tortolì. Svolge diversi lavori, tornare in biblioteca non è fra i suoi pensieri, eppure succede. «Quando è arrivata l’occasione di fare di nuovo questo lavoro bellissimo ho colto la palla al balzo – spiega. Il contatto con il pubblico è diverso rispetto ad un altro lavoro, è uno scambio bellissimo, nascono discussioni piacevoli. Ho trovato la mia dimensione, così si chiude perfettamente il cerchio». Oggi guida una biblioteca con 7779 iscritti che registra circa 500 presenze mensili e fino a 600 prestiti al mese. «È un numero basso perché manca la fascia di età dai 25 ai 45 anni. È il target a cui dobbiamo puntare», conclude.

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