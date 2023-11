Alessandro Gassmann è “Un professore” 

«Un personaggio, quello di Dante Balestri, che amo molto perché è proprio il professore che non ho avuto, così intelligente, sensibile, anche psicologo, forse a scuola sarei stato uno studente migliore, l'insegnate che tutti noi avremmo voluto incontrare. Io voglio molto bene a questi ragazzi, tutti attori molto talentuosi. È una serie bella ed emozionante. Queste sono storie che utilizzano la commedia per arrivare alle persone e io ritengo che, quando racconta anche storie drammatiche, sia la forma cinematografica che assomigli di più alla vita reale e per questo è anche la più difficile da realizzare bene». Parola di Alessandro Gassmann pronto a tornare in una delle serie tv più amate e attese, “Un Professore”, con la regia di Alessandro Casale la cui seconda stagione, per un totale di sei prime serate, va in onda su Rai1 da giovedì alle 21.30. Da oggi i primi due episodi saranno disponibili in anteprima su Raiplay.

Anche in questa seconda stagione, la materia della filosofia sarà il pretesto per aiutare gli studenti a risolvere i loro problemi, ma come sottolinea il regista affronta «temi attuali come il cambiamento climatico e la violenza sulle donne. Non mancherà la parte più leggera la commedia, ma ci sarà anche lo spazio per riflettere, sulla scuola, il fondamento della società, sui giovani d'oggi e sul loro futuro, talvolta lo dimentichiamo», aggiunge Gassmann. Ogni puntata non a caso ha il titolo di un filosofo: da

“Eraclito-tutto scorre” a “Heidegger-l'esistenza autentica”.

