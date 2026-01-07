Alessandro e Flaminia in Tv, la fierezza dei semplici per l’Epifania dei pacchi 

Sono già rientrati a casa, stanchi ma soddisfatti per aver partecipato (e vinto) nella puntata speciale dell’Epifania di Affari Tuoi, felici soprattutto per aver portato all’attenzione dell’Italia intera identità e orgoglio della nostra isola. Sono Alessandro Cauli, 52 anni, e Flaminia Corrias, 51 anni, di Sant’Anna, frazione di Marrubiu, protagonisti assoluti della serata e vincitori di 22 mila euro.

Semplice fierezza

Alessandro arriva da Masongiu alta, località agricola del territorio di Marrubiu, e nella vita fa il pastore. Un mestiere antico, fatto di sacrifici, ritmi duri e un legame profondo con la terra. Alleva pecore e anche qualche capra, ma è anche un grande amante della natura. Entrambi sono sempre stati legati alle tradizioni e per questo si sono presentati entrambi con l’abito tradizionale. A Marrubiu sono molto conosciuti perché partecipano alla manifestazione “Paschiscedda Marrubiesa”, con l’asinello (sempre di loro proprietà) e qualche capo di bestiame. Sandro, sempre in occasione di questo evento fa anche le dimostrazioni su come si faceva il formaggio, la ricotta, ma sono anche parte attiva del gruppo “Su Madau”. Il papà di lui, Mario, è conosciutissimo perché era bidello nelle scuole medie del paese. Tante cose raccontate da lui stesso in trasmissione, con semplicità e fierezza, quando Stefano De Martino gli ha chiesto di cosa si occupasse. La risposta è arrivata prima con un sorriso, poi con un fischio da pastore, subito seguito, per scherzo della regia dal belato delle pecore, scatenando l’entusiasmo dello studio.

Il costume

Accanto la moglie Flaminia, con cui condivide 18 anni di vita insieme. È stata lei a catturare l’attenzione del pubblico fin dal primo istante, scegliendo di indossare l’abito tradizionale di Oristano, che ha trasformato il Teatro delle Vittorie in una piccola finestra sulla Sardegna. Durante la trasmissione, Alessandro e Flaminia hanno raccontato la loro storia. «Siamo venuti qui per divertirci e per portare un pezzo della nostra terra», ha detto Alessandro, emozionato ma sempre sorridente. Flaminia, più riservata ma visibilmente orgogliosa, ha aggiunto: «Questo abito è la nostra identità. È bello mostrarlo all’Italia intera». Il pubblico li ha amati subito: genuini, capaci di trasformare ogni momento in un piccolo racconto di Sardegna.

In gara

La partita è stata un crescendo di tensione e simpatia. Alessandro ha giocato con calma, con il sorriso, anche quando il “Dottore” ha iniziato a provocarlo con offerte e battute. Il momento decisivo è arrivato quando sul tavolo sono rimasti 1 euro e il temutissimo Pacco Nero. L’offerta era di 22 mila euro, una cifra importante per chi vive di lavoro duro. «Io questi soldi li prendo. A casa mi aspettano», ha detto Alessandro, guardando Flaminia che annuiva convinta. Una scelta saggia perché il Pacco Nero conteneva appena 200 euro. «Siamo fieri di essere di Sant’Anna. Questa è la nostra vita, semplice ma piena», ha detto Alessandro.

