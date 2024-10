Alessandro Di Battista: «Dal Parlamento al palco gli obiettivi sono gli stessi» 

La politica dentro e fuori dal Parlamento, i reportage dal Sudamerica, i libri e i podcast, l’attività giornalistica col Fatto Quotidiano. E da un anno, nella vita dell’ex volto di spicco del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, è iniziato un nuovo capitolo, con l’arrivo nei teatri di “Assange - Colpirne uno per educarne cento”, monologo che racconta le vicende del giornalista arrestato per lo scandalo Wikileaks. Ora il tour, iniziato nella sua Roma a giugno 2023, sbarca sull’Isola in due date, il 6 novembre a Cagliari al Teatro Massimo e il 7 ad Arzachena all’Auditorium Multidisciplinare.

La scelta

Ma non chiamatela nuova vita: a cambiare è solo il mezzo, gli intenti sono quelli di sempre. «Mi piace sperimentare qualsiasi forma di linguaggio per portare avanti le battaglie politiche, il mio è un teatro di controinformazione», spiega. «Non racconto solo la storia di Assange, ma degli interessi delle multinazionali delle armi americane, dei fondi di investimento finanziari, di quello che accade in Ucraina e in Palestina e del doppio standard occidentale, diventato francamente insostenibile». E lo fa in maniera diversa da quella a ci cui aveva abituato. «Vado molto in televisione: “televidere”, dal latino, significa “vedere da lontano”. Il teatro permette invece di vedere da vicino e approfondire tematiche complesse da affrontare in tv».Argomenti che prendono spunto dalla storia professionale e giudiziaria di un uomo, Assange, che Di Battista ha conosciuto personalmente.

L’incontro

«Ho incontrato Julian nel 2013, andai a trovarlo nell’ambasciata ecuadoregna a Londra, dove si era rifugiato. Uno degli uomini più liberi e coraggiosi che il mondo abbia conosciuto negli ultimi 50 anni, un giornalista fatto marcire in carcere per aver fornito notizie vere e di pubblico interesse, che rappresenta in pieno l’ipocrisia occidentale». Da giugno, Assange è libero dopo un accordo col dipartimento di giustizia americano. «Non cambia tutto ciò che è successo, salvo rare eccezioni è stato del tutto abbandonato, perché parlare di lui significava mostrarsi contrari al sistema. I veri carcerieri sono stati quei giornalisti che si sono voltati dall’altra parte, gli stessi che oggi si voltano dall’altra parte di fronte al genocidio del popolo palestinese». Negli ultimi anni, il politico si è avvicinato anche alla moglie di Assange, Stella. «Abbiamo fatto eventi insieme, di recente mi ha detto che ringrazia gli attivisti, anche italiani, che in questi anni non lo hanno abbandonato».

La Sardegna

Per la doppia tappa nell’Isola la scelta è ricaduta sia sul nord che sul sud. “Come ho detto, la mia è controinformazione politica, voglio raggiungere quante più persone possibili. E nell’ultimo anno lo spettacolo ha avuto un grande successo”. Di Battista, oltretutto, è già stato a Elmas poco più di due settimane fa per la presentazione dell’associazione culturale “Schierarsi”. «Mi piace da morire la Sardegna e mi piacciono molto i sardi, tosti e molto dignitosi». Il suo cammino a teatro non si ferma qui, visto che l’autore romano fa sapere di avere in cantiere un nuovo monologo, tratto dal suo libro “Scomode verità, dalla guerra in Ucraina al massacro a Gaza”. «Sto finendo di scriverlo, debutteremo a fine novembre a Modena. Il mio percorso andrà avanti, faccio politica fuori dalle istituzioni per una mia scelta, visto che lasciai quando il Movimento era al 30 per cento. Il Parlamento non mi manca, si può fare tanto anche da fuori e mi piace molto quello che sto facendo ora».

