Alessandro De Roma domani a Ghilarza  

Parte da Ghilarza, sua città natale, il tour di presentazioni dello scrittore Alessandro De Roma, appena arrivato in libreria con il romanzo “Grande terra sommersa”, edito da Fandango. L’appuntamento è per domani (13 febbraio) alle 17.30 all’Auditorium comunale in compagnia di Roberta Balestrucci.

L’incontro sarà preceduto dalla presentazione e chiusura del progetto “Bibliolab - Un paese tra le righe”, del Comune di Ghilarza, che ha coinvolto la biblioteca comunale e la sezione cittadina del liceo scientifico Mariano IV d’Arborea. Martedì De Roma sarà a Sassari, alla Biblioteca Universitaria alle 18.30 e sabato 25 a Cagliari, nella sede della Fondazione di Sardegna alle 18. Gli incontri sono organizzati dal Festival Éntula.

