Alessandro Cattelan «Eppure non voglio essere il numero 1» 

«La conduzione del Festival nel futuro non è l'obiettivo con cui sono venuto a Sanremo». Alessandro Cattelan, reduce dalla conduzione del Dopofestival e co-conduttore della serata finale insieme ad Alessia Marcuzzi, non si lascia trascinare nel gioco del toto-nomi del Sanremo che verrà tra 2 anni: Carlo Conti è già confermato per il prossimo.

«L'idea di presentare Sanremo è una bella medaglia da appuntarsi sulla giacca, ma non è l'obiettivo che ti spinge ad alzarti la mattina per andare a lavorare. Poi se succede, sarà bellissimo altrimenti terrò questa serata come un bellissimo ricordo», ha minimizzato aggiungendo che trovare spunti nuovi non è cosa da poco: «Servono riunioni di settimane per inventarsi un'idea. A Sanremo ce ne sono state tante e una novità assoluta sarebbe difficile da trovare». E poi diciamocelo, «sono distrutto! Con il Dopofestival abbiamo finito alle 2.30, poi tra una doccia e lo scarico di adrenalina, sono sempre andato a dormire non prima delle 4. È una settimana di follia bella. Ma ero arrivato qua preparato!».

