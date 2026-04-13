Alessandro Bosco a capo dei pm, aspettando (forse) Caria 

Passaggio di consegne avvenuto negli uffici della Procura di Tempio. Il magistrato Alessandro Bosco è il nuovo capo dei pm (facente funzioni). Siciliano, 36 anni, Bosco dovrà traghettare la Procura gallurese sino all’insediamento del magistrato che sostituirà Gregorio Capasso (da oggi procuratore della Repubblica di Latina). La fase di transizione potrebbe durare a lungo, si parla con insistenza del magistrato Gianni Caria (otto anni alla guida della Procura di Sassari) come successore di Capasso. Nel frattempo sarà Alessandro Bosco a guidare l’ufficio tempiese in una fase molto delicata. Il magistrato siciliano è il titolare della nuova indagine (due persone sotto accusa per omicidio) sulla scomparsa della pensionata olbiese Rosa Bechere. Si occupa anche da mesi della sparizione del ragazzo inglese (di origini sarde), Michael Frison. Bosco però ha due temi che in questi anni ha curato particolarmente e che caratterizzeranno il suo mandato, seppure breve. Si parla di reati finanziari e fiscali, Bosco ha aperto numerosi fascicoli che riguardano anche la violazione della legge fallimentare e la distrazione di fondi e beni destinati ai creditori. Il campo d’azione è la realtà economica di Olbia e Arzachena. L’altro tema è il traffico di droga.

RIPRODUZIONE RISERVATA