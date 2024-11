Alessandro Baricco stasera a Sassari fa suonare i 7 capitoli del suo “Abel” 

«Mi andava di portare sul palco il sound di “Abel”, mi sono immaginato una band capace di far diventare quelle pagine un’esperienza sonora. Quel che posso fare io e che farò è leggerle cercando sempre il loro suono prima che il loro significato e quel che ho chiesto ai tre musicisti è stato di portare la mia voce in un paesaggio sonoro lungo 90 minuti. Li ho scelti perché mi piace il loro lavoro, perché mi piacciono loro. Sono sicuro che vi porteranno dove voglio arrivare». Alessandro Baricco arriva così a Sassari con il suo western metafisico, pubblicato nel novembre 2023, che da allora non ha smesso di raccogliere un grande successo di pubblico e di critica.

L’appuntamento è per questa sera sul palco del Teatro Verdi. Lo scrittore torinese sarà in scena insieme a tre musicisti (Cesare Picco, Roberto Tarasco, Nicola Tescari con il coordinamento musicale di sua moglie Gloria Campaner) per leggere e suonare 7 capitoli del libro. L’inizio dello spettacolo è alle ore 21. Sarà possibile accedere al foyer dalle 20.30. Biglietti ancora disponibili su TicketOne.it, nella sede de Le Ragazze Terribili di Sassari, in via Roma 144, infoline 079278275 e al botteghino del teatro Verdi dalle 19.30 di questa sera.

