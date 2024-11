«Alessandro aveva grandi progetti e una vita davanti» 

L’intera comunità di Decimoputzu si è raccolta nella parrocchia di Nostra Signora delle Grazie, per dare l’ultimo saluto ad Alessandro Marongiu, deceduto a soli quarant’anni in seguito a un incidente stradale. Nel pomeriggio di ieri, la bara bianca, ricoperta da una composizione di rose dello stesso colore, è arrivata nella chiesa già gremita. I tanti presenti si sono stretti intorno ai familiari di Alessandro, straziati dal dolore, per cercare di dare conforto.

Il parroco don Marco Casti ha introdotto l’omelia con un riferimento a Papa Francesco e al suo silenzio in occasione della preghiera per i defunti, che si è tenuta durante la cerimonia dello scorso due novembre: «Anziché la consueta predica, il Papa è rimasto in silenzio. Tutti noi, di fronte alla morte non abbiamo parole, possiamo certo dire parole di consolazione, anche molto belle, ma non possiamo dare una risposta a questo dramma che è la morte, e soprattutto in questa circostanza, di fronte ad Alessandro che aveva tanti progetti e una vita davanti. Questo ci lascia senza parole».

Al termine delle esequie, il feretro è stato accolto sul sagrato da un applauso, poi il lungo corteo diretto verso il cimitero, l’ultima dimora di Alessandro. La tragedia era avvenuta nella notte di domenica scorsa, quando il giovane, nell’ingresso di Villasor, era finito sull’asfalto con la sua moto. In ospedale, i medici avevano fatto di tutto per salvarli la vita, ma inutilmente. (a. cu.)

