Alessandra Zedda, scritte sui manifesti 

Alcuni manifesti elettorali della candidata sindaca del centrodestra, Alessandra Zedda, sono stati imbrattati e sono stati coperti nome e foto. «Un atto gravissimo che supera le tradizionali sovrapposizioni di manifesti fra avversari e getta una pesante ombra di intolleranza sulla correttezza della competizione elettorale», commenta l'ex assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia. Per il coordinatore regionale della Lega, Michele Pais, si tratta di «un atto di ripugnante intolleranza, messo in opera da parte di qualche disagiato intollerante e antidemocratico che ci auguriamo non abbia mandanti politici». Anche la candidata sindaca Emanuela Corda ha espresso solidarietà alla collega mentre Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti, minimizza: «Da quando ho affisso il primo manifesto so che bisogna sempre avere la colla pronta per sostituire quelli che vengono strappati o pasticciati».

