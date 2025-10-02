«Alessandra Zedda deve essere assolta» 

Il colpo di scena è arrivato ieri, quando ormai l’aula della Seconda sezione penale del Tribunale cittadino si era pressoché svuotata dopo la una lunga mattinata di udienze. Nel processo sulla presunta tangente da 80 mila euro che la Procura ritiene sia stata incassata dall’ex presidente della Regione e attuale parlamentare di Forza Italia, Ugo Cappellacci, anche l’ultima contestazione rimasta in piedi – quella di peculato – deve essere dichiarata prescritta sia per l’ex Governatore che per gli imputati Tonio Tilocca e Roberto Bonanni. Lo hanno sottolineato, concludendo la loro requisitoria con la convinzione che il dibattimento abbia dimostrato le accuse, i pubblici ministeri Emanuele Secci e Diana Lecca che, però, hanno chiesto anche l’assoluzione nel merito dell’ex assessora regionale Alessandra Zedda.

La requisitoria

A parlare per entrambi i magistrati è stato il pm Secci che, al termine della sua discussione, ha concluso sostenendo che il troppo tempo trascorso abbia fatto estinguere anche l’ipotesi di peculato, come in precedenza era già avvenuto per quella di corruzione. I magistrati che hanno condotto l’inchiesta hanno chiesto al collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda (a latere i colleghi Giorgio Cannas e Roberto Cau) di dichiarare prescritto il reato contestato all’ex governatore, così come per Tilocca e Bonanni. A pagare la presunta tangente – che viene negata con forza dalle difese – sarebbe stato Flavio Mallus, l’amministratore della Fm Fabbricazioni Metalliche, che ha patteggiato 4 anni e mezzo di reclusione (anche per bancarotta). A seguito della mazzetta, sempre secondo la ricostruzione dei due pm, l’imprenditore sarebbe stato salvato dal fallimento con 750 mila euro di soldi pubblici riferiti al Fondo Ingenium. In un primo momento l’accusa riteneva che, per garantire l’accesso al finanziamento, si fossero interessati sia l’ex governatore che l’allora assessora all’industria. «Cappellacci scavalcò la Zedda», ha detto in aula il pm Secci, «perché lei, alla fine, non aveva dato seguito alle pressioni di Mallus».

Le difese

Nel corso del dibattimento era già stata dichiarata prescritta l’ipotesi di corruzione imputata all’ex governatore e al commercialista Piero Sanna Randaccio. L’udienza è poi stata rinviata al 18 dicembre: quel giorno parleranno i difensori Guido Manca Bitti (Cappellacci e Tilocca) e Patrizio Rovelli (Bonanni) che contestano con forza la tesi della Procura, e concluderà l’avvocato Agostinangelo Marras che assiste Alessandra Zedda.

